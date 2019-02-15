لأول مرة... سرير يخلصك من مضايقات شريكك أثناء النوم (فيديو)

يواجه الكثير من النائمين مشاكل في النوم براحة، بسبب شركائهم الذين يلتصقون بهم، ولكن عثرت شركة أمريكية مؤخرا على حل مثالي لهذه المعضلة.

وابتكرت شركة "فورد" الأمريكية، سريرا ذكيا، تقوم مهمته الأساسية على التزام كل طرف بمساحته الخاصة، دون أن يزعج شريكه أثناء النوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصمم السرير على طريقة التزام كل سيارة بالحارة التي تسير فيها، إذ أنه مزود بلوح سفلي يتحرك يمينا ويسارا، فور استشعاره أن أحد النائمين خرج عن نطاقه المحدد، ليقوم بإرجاعه برفق حيثما كان في ثواني.

وتم تصميم السرير، كجزء من مشروع استكشافي تابع لشركة "فورد"، ويهدف إلى معالجة مشاكل النوم اليومية، ويبقى كنموذج أولي، ما يعني أنه لا توجد خطط حالية من ناحيتها لطرحه في الأسواق.