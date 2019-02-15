"بالأحمر المثير"... نجمات العرب يتألقن في "عيد الحب" (صور)

وتألقت الفنانات العربيات بين الأحمر فيما ظهرت أخريات بإطلالات بسيطة المظهر وغير متكلفة.
منة فضالي وحماقي
ظهرت الفنانة المصرية منة فضالي بإطلالة مثيرة عن طريق فستان لامع، برفقة المطرب محمد حماقي.
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Amazing night my favorite and friend lovely hamaki congratulations best album ever and nice to see u♥️ my old friend and close hamdy badr I’m so proud of you ♥️ and lovely person beautiful soul maya diab ♥️ @kempinskiroyalmaxim @hamaki @hamdybadr @mayadiab love u all and Thanks to the hotel kempinski royal maxim for the processing and arrangement and decoration luxurious♥️
وأثارت سما المصري الجدل كعادتها حيث اعتمدت في عيد الحب على إظهار التاتو الجديد على كتفها.
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انا مالقتش حد احبه في عيد الحب فقلت مفيش غير الحمام اعبر له عن حبي فغنيت اغنيه اسمها ((حب الحمام)) وفي حمامه علي كتفي اهي… البرومو بتاع الاغنيه هنزله هنابعد شويه وسيتم طرح الاغنيه اليوم علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط بتاعها هنا في البايو….دا انتوا هتكشفوا شويه ابراج لووووز…هبهركوا 😂😂😂😂
الفنانة بشرى
ظهرت الفنانة بشرى وهي مردتية جاكت جلد أحمر مع بنطلون اسود لتلائم أجواء الرومانسية.
ميرنا وليد
فيما أثارت الفنانة المصرية ميرنا وليد، الجدل بإطلالتها المثيرة بفستان أحمر على البحر.
احدث جلسة تصوير للنجمه #ميرنا_وليد— اجدد صور الفنانين (@Exclusivestars1) ١٤ فبراير ٢٠١٩
بمناسبة #الفلانتين
😍 pic.twitter.com/3LXA3kfH3g
أمل بشوشة
وفي صورة شاركتها الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ارتدت كنزة حمراء بكتف واحد. وبالطبع لم تنس أحمر الشفاه، الذي زاد إطلالتها تألقاً وجمالا.
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