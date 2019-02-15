"بالأحمر المثير"... نجمات العرب يتألقن في "عيد الحب" (صور)

ظهرت العديد من نجمات العرب بإطلالات مختلفة، خلال عيد الحب أمس الخميس، ليثرن جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت الفنانات العربيات بين الأحمر فيما ظهرت أخريات بإطلالات بسيطة المظهر وغير متكلفة.

منة فضالي وحماقي

ظهرت الفنانة المصرية منة فضالي بإطلالة مثيرة عن طريق فستان لامع، برفقة المطرب محمد حماقي.

نانسي عجرم

بفستان أبيض مكشوف من منطقة الظهر، أطلت الفنانة نانسي عجرم على جمهورها في عيد الحب، وهي تعزف على بيانو.



مي الحريري

سما المصري

وأثارت سما المصري الجدل كعادتها حيث اعتمدت في عيد الحب على إظهار التاتو الجديد على كتفها.

الفنانة بشرى

ظهرت الفنانة بشرى وهي مردتية جاكت جلد أحمر مع بنطلون اسود لتلائم أجواء الرومانسية.

ميرنا وليد

فيما أثارت الفنانة المصرية ميرنا وليد، الجدل بإطلالتها المثيرة بفستان أحمر على البحر.

أمل بشوشة



وفي صورة شاركتها الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ارتدت كنزة حمراء بكتف واحد. وبالطبع لم تنس أحمر الشفاه، الذي زاد إطلالتها تألقاً وجمالا.