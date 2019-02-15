كيف تتوقف عن قول "ها" في حديثك مع الآخرين

يعاني كثيرون من الهمهمة في الحديث مع الآخرين، وقد يكون الأمر سيئا للغاية إذا ما كنت تخطب أو تلقي كلمة في مناسبة.

دأب السياسيون والفنانون على قول كلمات مثل "UM"، و"UH"، أثناء إلقاء كلماتهم، ويتحول الأمر في العربية إلى "ها".

How to stop using filler words like ‘um' and 'uh' in your speech pic.twitter.com/roP5BfyGhE — Business Insider (@businessinsider) December 7, 2016

ولدى الأمريكيين سمعة سيئة بشأن "الهمهمة" في الكلام، وهناك نصائح بعدم استخدام "الهمهمة" كثيرا في إطار مهني.

يظهر الفيديو طرق لمحاولة التغلب على هذه العادة ومنها أن تطلب من قريب/ صديق لك أن يصفق كلما استخدمت همهمت في الكلام.

أو أن تقوم بتصوير نفسك في أثناء الحديث، ثم عليك بترتيب أفكارك عند الحديث للآخرين، أو يمكنك التوقف عن الحديث بدلا من "الهمهمة".

ويقول أحد المدربين على كيفية الحديث، إنه يجب أن تخبر نفسك بأنه يجب ألا تفقد اهتمام الآخرين وانتباههم واحترامهم لك، كما تذكر دائما أن "التدريب يجعلك أفضل".