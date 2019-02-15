بالصور... طائرة خاصة تنقل الفنانين العراقيين إلى حفل افتتاح "إم بي سي العراق"

ووجهت وزارة الثقافة السعودية دعوة خاصة للفنانين العراقيين لحضور حفل انطلاق بث قناة "إم بي سي العراق" في مساء يوم الأحد 17 شباط/ فبراير المقبل.
وفي وقت سابق أفادت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، في بيان لها عبر "تويتر": "تزخيما للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها".
وأضاف البيان، أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير/شباط.
أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير/شباط، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.
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