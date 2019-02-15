آل باتشينو يعود إلى التمثيل من بوابة "النازي القاتل"

قرر النجم الهوليودي آل باتشينو، العودة إلى التمثيل، بعد فترة انقطاع، لكنه للمرة الأولى يجسد شخصية "قاتل نازي".

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية إنتاج مسلسل جديد بعنوان "الصياد"، الذي يؤدي آل باتشينو فيه دور قاتل متسلسل في حقبة سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وهذه هي المرة الثانية فقط، التي يشارك فيها آل باتشينو، 78 عاما، بأعمال في الشاشة الصغيرة، بعد مشاركته روبرت دي نيرو في عمل "الرجل الأيرلندي".

ويلعب آل باتشينو، دور، ميير أوفيرمان "الرجل القوي الغامض، الذي يقود مجموعة للدفاع عن النفس في نيويورك"، ثم يتم اكتشاف أنهم مئات من النازيين يخططون لإطلاق "رايخ رابع" جديد في الولايات المتحدة الأمريكية.