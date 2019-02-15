سر ارتداء كاتي بيري خاتم من الألماس

لمحت نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري وصديقها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم إلى خطبتهما بعد أن نشرا صورة للمغنية تضع حول إصبعها خاتما كبيرا من الألماس.

وبدأ بيري وبلوم المواعدة في 2016 لكنهما انفصلا لبعض الوقت قبل أن يعودا معا مرة أخرى، حسب "رويترز".

A veces se me olvida que Katy Perry ya estuvo casada🙄

Después de todo lo que sufrió ahora merece toda la felicidad del mundo❤ pic.twitter.com/BQEPm2O3bI — #KatyCat (@Luceroocolunga) February 15, 2019

ونشر النجمان ذات الصورة بعد يوم عيد الحب على "إنستغرام" والتي ظهرا فيها وبيري (34 عاما) ترتدي خاتما من الألماس على شكل زهرة.

وكتبت بيري على الصورة "الزهور تتفتح بالكامل" في حين علق بلوم (42 عاما) قائلا "لحظات العمر".

وتزوجت نجمة البوب العالمية بيري من قبل بالممثل الكوميدي البريطاني راسل براند.