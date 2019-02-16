مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته الثامنة (صور)

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار المقبل.

وحضر المؤتمر كل من الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، والسيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان وعدد من النجوم والمخرجين والسينمائيين منهم من المكرمين المخرج عمر عبد العزيز والفنانة لبلبة بالإضافة للفنانة سلوى محمد على والفنان صبرى فواز ود. محمد العدل و أحمد عبدالله محمود والمخرج أحمد عبدالله والفنان طارق عبد العزيز وممثلى سفرات روندا والكاميرون وسفير السويد والمنتج جابى خورى والمخرجة والمنتجة هالة لطفي والسيناريست ناصر عبد الرحمن بالإضافة للسادة سفراء أوغندا وتونس والسويد ومستشاري سفارات الكاميرون ورواندا.

قدمت وقائع المؤتمر الصحفي الفنانة ياسمين الهواري والتي رحبت في البداية بالحضور وقالت: اهلا بالحضور في هذا المهرجان الذى تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلى المصرى والراعى الإعلامى شبكة "dmc".

© Sputnik . Abdallah Hmaid الفنان المصري محمود حميدة

رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كان أول المتحدثين قائلا: اليوم هو اللقاء الصحفى للإعلان عن الفاعليات عن الدورة الثامنة والشعار "السينما حيوات أوحياتات أخرى" ومن سحر السينما أنها تجعل الانسان يعيش حياتات أخرى وتجارب ومشاعر أخرى وأعمار أخرى غير حياته لذلك كان هذا الشعار.

وأضاف: تقدم للمهرجان 385 فيلم من القارة الأفريقية ومن خارجها وتم اختيار 102 فيلما فى المسابقات المختلفة حيث يوجد 10 أفلام روائية طويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويل و10 افلام فى الحريات و16 فيلم فى الروائي القصير و14 فيلم فى مسابقة أفلام الطلبة وهى مسابقة قومية مصرية و15 فيلم فى القسم الرسمى خارج المسابقة ويعمل على هذه المسابقات 7 لجان تحكيم من مختلف الدول.

وأشار أن المهرجان يستضيف 105 ضيف من 36 دولة افريقية شقيقة ومن مصر و13 دولة خارج أفريقيا فى إطارمسابقة الحريات وحقوق الإنسان بإسم الشهيد الحسينى أبو ضيف وهى المسابقة الدولية الوحيدة وهناك 50 ضيف يأتون على نفقتهم الخاصة لحضور فاعليات المهرجان والتواجد بمحافظة الأقصر وتقدم حفل الافتتاح الاعلامية السنغالية أومي ندور.

وفي كلمته قال رئيس شرف الدورة الممثل محمود حميدة: موقعى هذا العام في المهرجان هو رئيس شرفى فالبعض يعتقد أنني أشرف المهرجان ولكن الحقيقة اننى من تشرفت بهذا المهرجان وخصوصا أن الدورة الثامنة تواكب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ولذلك لابد من تعزيز سبل التعاون بين دول القارة فى مختلف المجالات وقد أكدت على الزملاء أن يكون حفلي الافتتاح والختام على مستوى الحدث وأن يظل كذلك لأن هذا هو من يجعل الجمهور يتعرف على الحدث وعلى السينما الأفريقية وأكرر أننى تشرفت بهذا الموقع.

© Sputnik . Abdallah Hmaid المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان

وفي كلمتها قالت مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني: أود أن أعلن أن لجنة من الفيبرسى "اتحاد نقاد السينمائين الدوليين" سوف تمثل فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وهو ثان مهرجان فى مصر يشرف بوجود المسابقة بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهناك الورشة الدولية لتطوير الأفلام التسجيلية بقيادة المخرجة جيهان الطاهرى وبها 5 دول مختلفة هذا غير 11 ورشة فنية لتنمية قدرات الموهوبين من مصر فى القاهرة والأسكندرية والفاعليات لدينا ليست مقتصرة علي المهرجان ولكنها مستمرة طوال العام وإدارة المهرجان قررت إضافة مسابقة إضافية وهو اقتراح من الفنان محمود حميدة وهى مسابقة أفلام الدياسبورا الممتدة خارج القارة الأفريقية وستكون في الدورة التاسعة عام ٢٠٢٠.

حضر المؤتمر سفير تونس فى مصر السيد نجيب المنيف وقال في كلمته: اعرب عن اعتزازى بتوجيه الدعوة لى من مهرجان الأقصر وهذه الدورة اعتبرها دورة متميزة لوجود الفنان محمود حميدة واشكر مجهودات رئيس المهرجان وأنا سعيد جدا باختيار دولتي تونس ضيف شرف وهذا يعتبر علاقة وطيدة بين البلدين وأؤكد أن اختيار تونس يبرز خصوصية 50 سنة من السينما وأن مهرجان قرطاج السينمائى فى دورته الـ 29 جعل منه مهرجانا دوليا وهذا يعتبر تواصل وامتداد لحضارتنا وعلاقتنا وتاريخنا وفننا بين البلدين.

كما تحدث ممثل وزارة الخارجية المصرية السيد محمد خاطر قائلا: بداية اسمحوا لى التوجه بخالص الشكر لرئيس المهرجان الأستاذ سيد فؤاد وعزة الحسينى والفنان محمود حميدة على دعوة وزارة الخارجية لحضور فاعليات مهرجان الأقصر بدورته الثامنة والتقارب الثقافى مع دول القارة يعد أحد أولويات مصر فى الفترة الحالية، ولاسيما مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عن العام 2019، ولاشك أن مهرجانات السينما تعد أداة هامة من أدوات تحقيق هذا الهدف.