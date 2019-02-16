تسجيل
03:37 16 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته الثامنة (صور)

    © Sputnik . Abdallah Hmaid
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار المقبل.

    وحضر المؤتمر كل من الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، والسيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان وعدد من النجوم والمخرجين والسينمائيين منهم من المكرمين المخرج عمر عبد العزيز والفنانة لبلبة بالإضافة للفنانة سلوى محمد على والفنان صبرى فواز ود. محمد العدل و أحمد عبدالله محمود والمخرج أحمد عبدالله والفنان طارق عبد العزيز وممثلى سفرات روندا والكاميرون وسفير السويد والمنتج جابى خورى والمخرجة والمنتجة هالة لطفي والسيناريست ناصر عبد الرحمن بالإضافة للسادة سفراء أوغندا وتونس والسويد ومستشاري سفارات الكاميرون ورواندا.

    قدمت وقائع المؤتمر الصحفي الفنانة ياسمين الهواري والتي رحبت في البداية بالحضور وقالت: اهلا بالحضور في هذا المهرجان الذى تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلى المصرى والراعى الإعلامى شبكة "dmc".

    الفنان المصري محمود حميدة
    © Sputnik . Abdallah Hmaid
    الفنان المصري محمود حميدة

    رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كان أول المتحدثين قائلا: اليوم هو اللقاء الصحفى للإعلان عن الفاعليات عن الدورة الثامنة والشعار "السينما حيوات أوحياتات أخرى" ومن سحر السينما أنها تجعل الانسان يعيش حياتات أخرى وتجارب ومشاعر أخرى وأعمار أخرى غير حياته لذلك كان هذا الشعار.

    وأضاف: تقدم للمهرجان 385 فيلم من القارة الأفريقية ومن خارجها وتم اختيار 102 فيلما فى المسابقات المختلفة حيث يوجد 10 أفلام روائية طويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويل و10 افلام فى الحريات و16 فيلم فى الروائي القصير و14 فيلم فى مسابقة أفلام الطلبة وهى مسابقة قومية مصرية و15 فيلم فى القسم الرسمى خارج المسابقة ويعمل على هذه المسابقات 7 لجان تحكيم من مختلف الدول.

    وأشار أن المهرجان يستضيف 105 ضيف من 36 دولة افريقية شقيقة ومن مصر و13 دولة خارج أفريقيا فى إطارمسابقة الحريات وحقوق الإنسان بإسم الشهيد الحسينى أبو ضيف وهى المسابقة الدولية الوحيدة وهناك 50 ضيف يأتون على نفقتهم الخاصة لحضور فاعليات المهرجان والتواجد بمحافظة الأقصر وتقدم حفل الافتتاح الاعلامية السنغالية أومي ندور.

    وفي كلمته قال رئيس شرف الدورة الممثل محمود حميدة: موقعى هذا العام في المهرجان هو رئيس شرفى فالبعض يعتقد أنني أشرف المهرجان ولكن الحقيقة اننى من تشرفت بهذا المهرجان وخصوصا أن الدورة الثامنة تواكب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ولذلك لابد من تعزيز سبل التعاون بين دول القارة فى مختلف المجالات وقد أكدت على الزملاء أن يكون حفلي الافتتاح والختام على مستوى الحدث وأن يظل كذلك لأن هذا هو من يجعل الجمهور يتعرف على الحدث وعلى السينما الأفريقية وأكرر أننى تشرفت بهذا الموقع.

    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان
    © Sputnik . Abdallah Hmaid
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان

    وفي كلمتها قالت مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني: أود أن أعلن أن لجنة من الفيبرسى "اتحاد نقاد السينمائين الدوليين" سوف تمثل فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وهو ثان مهرجان فى مصر يشرف بوجود المسابقة بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهناك الورشة الدولية لتطوير الأفلام التسجيلية بقيادة المخرجة جيهان الطاهرى وبها 5 دول مختلفة هذا غير 11 ورشة فنية لتنمية قدرات الموهوبين من مصر فى القاهرة والأسكندرية والفاعليات لدينا ليست مقتصرة علي المهرجان ولكنها مستمرة طوال العام وإدارة المهرجان قررت إضافة مسابقة إضافية وهو اقتراح من الفنان محمود حميدة وهى مسابقة أفلام الدياسبورا الممتدة خارج القارة الأفريقية وستكون في الدورة التاسعة عام ٢٠٢٠.

    حضر المؤتمر سفير تونس فى مصر السيد نجيب المنيف وقال في كلمته: اعرب عن اعتزازى بتوجيه الدعوة لى من مهرجان الأقصر وهذه الدورة اعتبرها دورة متميزة لوجود الفنان محمود حميدة واشكر مجهودات رئيس المهرجان وأنا سعيد جدا باختيار دولتي تونس ضيف شرف وهذا يعتبر علاقة وطيدة بين البلدين وأؤكد أن اختيار تونس يبرز خصوصية 50 سنة من السينما وأن مهرجان قرطاج السينمائى فى دورته الـ 29 جعل منه مهرجانا دوليا وهذا يعتبر تواصل وامتداد لحضارتنا وعلاقتنا وتاريخنا وفننا بين البلدين.

    كما تحدث ممثل وزارة الخارجية المصرية السيد محمد خاطر قائلا: بداية اسمحوا لى التوجه بخالص الشكر لرئيس المهرجان الأستاذ سيد فؤاد وعزة الحسينى والفنان محمود حميدة على دعوة وزارة الخارجية لحضور فاعليات مهرجان الأقصر بدورته الثامنة والتقارب الثقافى مع دول القارة يعد أحد أولويات مصر فى الفترة الحالية، ولاسيما مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عن العام 2019، ولاشك أن مهرجانات السينما تعد أداة هامة من أدوات تحقيق هذا الهدف.

    انظر أيضا:

    مخرج فلسطيني: انبهرت بالسينما الأفريقية في مهرجان الأقصر
    "لطيف...لطيف جدا" أحسن فيلم قصير في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    بالصور... حفل ختام وتسليم جوائز مهرجان الأقصر السابع للسينما الأفريقية
    مخرج مالي: على مهرجان "الأقصر" الاهتمام بجودة الأفلام المشاركة
    مديرة مهرجان "الأقصر": السينما التسجيلية مظلومة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, فن, أفلام, سينما, مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية, الخارجية المصرية, أفريقيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضات أزياء خلف كواليس عرض أزياء فلامنكو الدولي لعام 2019 في إشبيلية، إسبانيا 10 فبراير/ شباط 2019
    من احتفال البطارقة بعيد الحب إلى القمة الثلاثية في سوتشي... صور الأسبوع من"سبوتنيك"
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك