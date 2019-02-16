منظمو حفل الأوسكار يتراجعون عن خطة "غير مسبوقة"

وقرروا التراجع عن تقديم 4 جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية، في الحفل الذي سيقام في 24 فبراير/شباط، وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود، وفقا لرويترز.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما في بيان إنها "استجابت لرد الفعل" من أعضاء بالأكاديمية، وإن جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24 "ستقدم بدون تغيير في شكلنا التقليدي".

وكانت الأكاديمية أعلنت أن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل، وذلك في إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.

ويشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 هذا العام، على إجراء لم يحدث منذ 3 عقود، وهو الاستغناء عن مقدم للحفل.

وأفادت مصادر لمجلة "فارايتي" الأمريكية، أن منتجي الحفل السنوي، سيستعينون بمجموعة من نجوم الصف الأول في هوليوود، لتقديم جوائز الفئات المختلفة، بدلا من الاعتماد على اسم واحد لتقديم فقرات الحفل كما جرت العادة، ويلقي بمونولوج مناهض لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

يذكر أن هذه هي ثاني مرة سيقام فيها حفل الأوسكار دون مقدم، منذ عام 1989.

وكان الممثل الكوميدي الأمريكي، كيفين هارت، اعتذر عن عدم تقديم حفل الأوسكار الـ 91، بعد اتهامه بمهاجمة المثليين جنسيا، في تغريدات سابقة له.