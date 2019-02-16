بالفيديو... كاظم الساهر يوجه طلبا للسعوديين

توجه المطرب العراقي، كاظم الساهر، بطلب للمسؤولين عن إحياء حفله الثاني في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، وتحديدا في محافظة العلا ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

وطالب الساهر في تصريحات لفضائية "MBC العراق"، المسؤولين عن الحفلات في السعودية، بزيادة وقت الحفل، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يغني وقتا أطول للجمهور.

وقال كاظم الساهر: "ساعة واحدة لا تكفي، إذ توجد قصائد طويلة أغنيها للجمهور ويطلبونها مني، ولكن لضيق الوقت لا يتم تقديم كل المطلوب".

وأشار إلى أنه يستغل الساعة، التي يقف خلالها على المسرح كي يقدم ما يطلبه منه الجمهور.

ويعد هذا هو الحفل الثاني لكاظم الساهر في المملكة، بعد حفله السابق ضمن فاعليات مهرجان "سوق عكاظ"، الذي أقيم الجمعة 13 يوليو/ تموز العام الماضي.

وقال الساهر في حفله الأول إنه "لم يجد غير المحبة والود من السعودية، منذ نزوله في المطار".

وحصل كاظم الساهر مؤخرا على الحق في تحويل لقبه في الأوراق الرسمية من "السامرائي" إلى "الساهر".