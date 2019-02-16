بالفيديو... غادة عادل تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من مجدي الهواري

كشفت الممثلة المصرية، غادة عادل، لأول مرة، عن أسباب طلاقها من المخرج والمنتج المصري، مجدي الهواري، وهو الانفصال الذي هز الوسط الفني العربي في العام الماضي.

وأثناء استضافتها في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أمس الجمعة، قالت غادة عادل إن طلاقها من زوجها جاء لتحقيق الراحة لهما ولأطفالهما.

وقالت موضحة: " مع مرور الوقت على زواجنا وإنجابنا للأطفال، نمت خلافات بيننا، واتفقنا على أن الانفصال سيحقق راحة أكبر لنا ولأطفالنا".

ولكن أكدت غادة عادل أن صداقتها بزوجها توطدت بشكل أكبر، بعد مرور عام ونصف على انفصالهما، على عكس اعتقاد الكثيرين، مشيرة إلى أن جرعة الضحك والمزاح بينهما تضاعفت بعد الطلاق.

وأردفت في إشارة منها إلى احتمالية عودتهما من جديد: "لن يهزنا الانفصال، ولا نعلم ما الذي سيحدث غدا".

من ناحية أخرى، قالت غادة عادل في البرنامج إن سبب سعادة المرأة مع الرجل بعد الزواج هو ألا يكون أنانيا ولا يتغير في معاملته معها.

وقالت: "ترغب المرأة طوال الوقت أن يراودها شعور بأنها مرغوبة".

وأثمر زواج غادة عادل ومجدي الهواري عن 5 أطفال.

يذكر أن مجدي الهواري، هو من اكتشف غادة عادل فنيا، فأخرج لها في البداية إعلانات تلفزيونية، قبل أن ينتج لها العديد من الأفلام التي صنعت اسمها، ومنها "الوتر" و"55 إسعاف" و"عيال حبيبة" و"الباشا تلميذ".

وقبل يوم من إعلان غادة عادل عن طلاقها، كتب مجدي الهواري منشور غامض عبر حسابه على "فيسبوك"، هو "حكمة اليوم: فكر في استثمارك في الشريك قبل المشروع".