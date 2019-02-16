تعرف على الدول الأوروبية التي يمكنك شرب مائها مباشرة من الصنبور

يقصد الكثيرون من المسافرين أوروبا بغرض السياحة، إلا أن عدد قليل منهم يعلم بأنهم يستطيعون شرب المياه من صنابير عدد من الدول الأوروبية.

نشر موقع "Tripsavvy" الأمريكي قائمة بعدد من الدول الاوروبية التي يمكن فيها شرب الماء من الصنبور مباشرة دون الخوف من المرض.

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حيث تعتبر مياه معظم الدول الاوروبية صالحة للشرب مباشرة من الصنبور.

وتعتبر دول غرب أوروبا بمعظمها ذات مياه صالحة صالحة للشرب على عكس الدول الاوربية الشرقية.

فتعتبر المياه صالحة للشرب في كل من النمسا، أندورا، بلجيكا، كرواتيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد و بريطانيا.

في حين تعتبر المياه غير صالحة للشرب في كل من أوكرانيا، مونتينيغرو وروسيا البيضاء.