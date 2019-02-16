الأمير تشارلز يرتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه والده

التقطت عدسات المصورين لقطات للأمير تشارلز أحد أفراد العائلة المالكة وهو يركب سيارة دون ربط حزام الأمان.

وريث العرش البريطاني شوهد وهو يجلس في المقعد الخلفي لسيارة، أثناء تجوله في شارع فلييت وسط لندن، يوم 14 فبراير/شباط.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية فإن الأمير شوهد دون أحزمة الأمان في نفس اليوم الذي أعلم فيه والده بأنه لن يحاكم على حادث سير ساندرينغهام.

Prince Charles was snapped travelling in a car without wearing a seat belt — just like his dad after Prince Philip horror crash https://t.co/uWh0POusfH pic.twitter.com/ESnL8Qc2Nh — The Amed Post (@theamedpost) ١٦ فبراير ٢٠١٩

هذا وكان الأمير متوجها إلى كنيسة أرثوذكسية يونانية تقع في شارع دونستان غرب لندن.