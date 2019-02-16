غواص يعثر على وحش بحري ضخم لا مثيل له (فيديو)

قام غواص في نيوزلندا بتصوير مخلوق غريب الشكل، يبلغ طوله عشرة أمتار.

وشاهد بن لوري صاحب الـ21 عاما، مخلوقا غريبا أثناء قيامه بالصيد بالقرب من جزيرة سيفرني في نيوزيلندا.

وبلغ طول المخلوق البحري الذي صوره لوري نحو عشرة أمتار، وقطر جسده الدائري نحو 50 سنتيمترا.

وأوضح غواصون، أن لوري وأصدقائه ربما صادفوا تكتلا كبيرا للعوالق، شكلت على هيئة غريبة الشكل.

وقال لوري: "لمسه واحد من مجموعتنا وقال إنه ليس طريا على الإطلاق، ويبدو أشبه بلوح من الكرتون القاسي".

وكشف خبراء فيما بعد، أن مجموعة الشباب صادفت كائنا من هلاميات النار التي تعيش في الطبقات العليا من المحيط المفتوح في البحار الدافئة، وتتخذ أشكالا أسطوانيا أو مخروطيا.