"بوغاتي" تستعد لإطلاق أغلى سيارة رياضية في العالم... تعرف على ثمنها

ذكرت تقارير إخبارية مهتمة بأخبار السيارات، أن شركة "بوغاتي" تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة خلال معرض جنيف للسيارات.

وأفاد موقع Supercars Blog، أن سعر السيارة قد يصل إلى 16 مليون يورو.

ومن المفترض أن تعرض السيارة التي طورتها الشركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ110 على تأسيسها، في النصف الأول من العام الجاري.

وبنيت هذه المركبة لتنضم لأسرة سيارات "Chiron" الفاخرة، وزودت بمحرك بـ 12 أسطوانة، وسعة 8 لترات، وعزم 1500 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.

يذكر أن "بوغاتي" أطلقت العام الماضي سياراتها Divo الرياضية الفاخرة، وتجاوز سعرها خمسة ملايين يورو.