الجزر الـ 10 الأكثر سحرا على كوكب الأرض

تتمتع بعض الجزر حول العالم بشواطئ مبهرة ومناظر طبيعية خلابة، تجعلها تتميز عن الجزر الأخرى، ونستعرض في التقرير التالي الجزر الأكثر سحرا حول العالم.

ووفقا لموقع "10بيست لوك"، حلت جزيرة "سانتوريني" اليونانية الواقعة في جنوب بحر إيجة، على بعد 200 كم جنوب شرق اليونان، في المرتبة الأولى.

وتشتهر هذه الجزيرة بمنازلها البيضاء مع الأبواب والسطوح الزرقاء. وفيها براكين نائمة، لذا الشواطئ الرملية السوداء ليست نادرة هنا.

ثم تأتي جزر "في في" التايلاندية الواقعة بين جزيرة بوكيت والساحل الغربي لبحر أندامان، وهذا المكان مشهور في جميع أنحاء العالم من الفيلم الأمريكي "الشاطئ" لليوناردو دي كابريو.

وجعلت الرمال البيضاء والمياه الصافية والمناظر الطبيعية المذهلة لهذه الجزيرة شعبية كبيرة لدى السياح القادمين إلى تايلاند.

Остров Пхи Пхи,Тайланд pic.twitter.com/Kk44dRY8nk — Этот прекрасный мир (@kristina7968) February 12, 2019

وفي المرتبة الثالثة، حلت جزر "فيجي" هي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ تبعد نحو 2000 كلم شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وتتكون جمهورية فيجي من أكثر من 300 جزيرة في المحيط الهادئ ، وجميعها جميلة بطريقتها الخاصة.

يرحب السكان المحليون بالسياح بحرارة، حيث يمكنهم قضاء أوقات فراغهم في الغوص والغطس وركوب الأمواج أو صيد الأسماك، وغالبا ما يختار المشاهير فيجي لقضاء عطلتهم وليأخذوا استراحة من المصورين.

Отдых на Фиджи — невероятная и разнообразная тропическая природа, прозрачная вода, роскошные пляжи, покрытые чистейшим песком, нетронутые джунгли, живописные скалы, горные речки и водопады, древние вулканы и причудливо изрезанное побережье — https://t.co/V0pRL5zW1m#МастерВояж pic.twitter.com/C4Kxoaja6f — Master Voyage (@DOMINICANADANCE) February 10, 2019

وفي المرتبة الرابعة، جائت جزر موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر حوالي 860 كيلومتر، وتسمى جوهرة المحيط الهندي.

وتتمتع بالشواطئ البيضاء والمياه الزرقاء وأجواء رومانسية جدا، وتحيط الشعاب المرجانية بالجزيرة، لذا يمكن للسائح السباحة باستخدام القناع والاستمتاع بشكل كبير.

Оптическая иллюзия подводного водопада, Маврикий pic.twitter.com/1KqEcEol9N — Ты не поверишь! (@fetedayy) March 3, 2016

وفي المرتبة الخامسة تأتي جزيرو "بالي" في أندونيسيا، ويوجد بها الكثير من وسائل الترفيه، من ركوب الأمواج وزيارة العديد من المعابد. الشواطئ الجميلة والغابات المذهلة التي تسكنها القرود الغريبة، والمواقع الرائعة هي التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى إندونيسيا.

Пляж Сулубан,Бали, Индонезия pic.twitter.com/GjvX6U0Xml — Этот прекрасный мир (@kristina7968) February 16, 2019

وحلت جزيرتي ماوي وهاواي الأمريكيتين في المرتبة السادسة، حيث تشتهر هاواي بشواطئها الذهبية وغابات الخيزران، أما جزيرة ماوي فلديها أيضا فوهة بركان، ولكن السياح يحبون هذه الجزيرة أكثر من أي شيء لطقسها المشمس ومياهها الصافية.

وفي المرتبة السابعة جائت "جامايكا" وهي دولة جزيرية، وجزء من جزر الأنتيل الكبرى، ويعتبر شاطئ جامايكا هو الجاذب الرئيسي للجزيرة، وهنا يستطيع للسياح الاستمتاع بعطلة على الشاطئ، وأيضا التعرف على الحضارة الثقافية الغنية في عاصمة الجزيرة، كينغستون.

واحتلت جزيرة "بورا بورا" المركز الثامن وهي جزيرة من جزر "ليوارد" الذي يشكل جزء أرخبيل المجتمع في بولينيزيا الفرنسية التابعة لفرنسا في المحيط الهادي، والجمال الحقيقي هنا هو فرصة رؤية مجموعة متنوعة من الأسماك والسلاحف وأسماك القرش في المياه الزرقاء الصافية، وأفضل بيئة للغوص تحت الماء والمشي عبر غابات النخيل الكثيفة، لكن الميزة الأكثر أهمية في هذا المنتجع هي البحيرة الزرقاء المذهلة.

وفي المرتبة التاسعة أتت جزر المالديف وهي دولة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، في وسط المحيط الهندي وتتألف من أكثر من ألف جزيرة، الشواطئ البيضاء والصفاء الساحر والمناخ المثالي خلقت سمعة جزر المالديف باعتبارها المكان الأكثر جاذبية في العالم، وأفضل وقت للزيارة هو من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مايو/أيار، خلال هذه الفترة، يكون الطقس جافا ودافئا.

وجائت جزر سيشل في المركز العاشر وتضم الجزيرة 115 جزيرة تقع في المحيط الهندي، ويختار العديد من الأزواج هذه الجزيرة لقضاء شهر عسل.