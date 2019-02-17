بمناسبة "عيد الحب"... "ناسا" تكشف عن أول زهور من الفضاء (صور)

انضمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى احتفالات العالم بعيد الحب أو "الفالنتاين"، وذلك بطريقتها الخاصة.

وهنأت "ناسا" متابعيها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بإهدائهم صور لأول زهور مزروعة في الفضاء الخارجي.

Happy #ValentinesDay from Space!🌼🌏💫 The first flowers ever grown on @Space_Station – Zinnias – were grown as part of the VEG-01 experiment during Expedition 46, and were harvested by @stationcdrkelly & @astro_kjell just in time for Valentine’s Day. https://t.co/eDTcnY93uz pic.twitter.com/cP3qpGi2lU — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) February 14, 2019

وأشارت إلى أن الزهور تسمى "الزينيا"، وتم زرعها في وكالة الفضاء الدولية، والتي نجح في زراعتها رائد الفضاء، سكوت كيلي، ضمن مشروع خاص بها لتنمية الخضراوات.

وشرعت " ناسا " في تجربة إنبات المحاصيل الزراعية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما قام رائد الفضاء، كجيل ليندغرين، بتنشيط الوسائد الجذرية، التي تحتوي على البذور الزينية.

ومنحت العملية الصعبة لزراعة زهور "الزينيا"، فرصة استثنائية للعلماء، بأن عادوا إلى الأرض، من أجل فهم كيفية نمو النباتات وسط جاذبية محدودة في الفضاء الخارجي.