خبر يفجع تيم حسن في عيد ميلاده

أفجع الموت الممثل السوري، تيم حسن، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ43.

وقام تيم حسن بنعي الطفلة اللبنانية،لاء دلول، التي اشتهرت بمحاربتها لمرض السرطان أكثر من مرة.

ونعى حسن الراحلة آلاء دلول عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء.. تعازي لعائلة دلول جميعا و لوالدة آلاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم.. يارب تشفي كل مريض".

الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء..

تعازي لعائلة دلول جميعآ و لوالدة الاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم..

يارب تشفي كل مريض https://t.co/iSunAj0oEg — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) February 16, 2019

ومن ناحية أخرى، احتفلت أسرة مسلسل "الهيبة… الحصاد"، بعيد ميلاد تيم حسن، اليوم 17 فبراير/شباط الجاري.

وأقيم الاحتفال كذلك للفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها في 21 فبراير.

وعرض الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بعنوان "العودة"، في موسم رمضان 2018.

وسيعرض مسلسل "الهيبة… الحصاد" في شهر رمضان.