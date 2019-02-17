خبر يفجع تيم حسن في عيد ميلاده

وقام تيم حسن بنعي الطفلة اللبنانية،لاء دلول، التي اشتهرت بمحاربتها لمرض السرطان أكثر من مرة.
ونعى حسن الراحلة آلاء دلول عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء.. تعازي لعائلة دلول جميعا و لوالدة آلاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم.. يارب تشفي كل مريض".
الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء..— تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) February 16, 2019
تعازي لعائلة دلول جميعآ و لوالدة الاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم..
يارب تشفي كل مريض https://t.co/iSunAj0oEg
ومن ناحية أخرى، احتفلت أسرة مسلسل "الهيبة… الحصاد"، بعيد ميلاد تيم حسن، اليوم 17 فبراير/شباط الجاري.
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احتفال اصدقاء سيرين و طاقم الهيبة بعيد ميلادها هي و تيم.. 😍🎉🎉 عيد ميلاده بكرا 17 February ☺️👏👏.. @taimhasan @cyrineanour. #اخبار_الهيبة_الحصاد #تيم_حسن #taimhasan #Alhayba #الهيبة #الهيبة٣ #الهيبة3 #الهيبة_الحصاد #الهيبة٢ #الهيبة_العودة #الهيبة2 #الهيبة_دارنا #جبل_شيخ_الجبل #ملك_الدراما_العربية #جنتل_الشاشة_العربية #الخارق_الحارق_المتفجر #رمضان٢٠١٩ #رمضان_٢٠١٩.
وأقيم الاحتفال كذلك للفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها في 21 فبراير.
وعرض الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بعنوان "العودة"، في موسم رمضان 2018.
وسيعرض مسلسل "الهيبة… الحصاد" في شهر رمضان.
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