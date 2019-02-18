التلفزيون الإيراني يلغي بث مباراة كرة قدم بسبب امرأة

خابت أمال الجمهور الإيراني المتابع للدوري الألماني بعد قرار إدارة التلفزيون الرياضي الإيراني من إلغاء بث المباراة بين بايرن ميونيخ وأوغسبورغ في الدوري الألماني، وذلك بسبب إدارة امرأة لتحكيم المباراة بين الفريقين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن قناة "إيريب" الإيرانية الرياضية قررت عدم بث مباراة في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وأوغسبرغ بعد أن كان مقررا نقلها وفقا لجدول برامج القناة.

Kurzfristig gecancelt! Keine Übertragung des Spiels @FCBayern @FCA_World Augsburg im #Iran Staatsfernsehen. Und wer hat Schuld daran: natürlich wieder Bibi. Bibiana Steinhaus ist eine Frau und trägt kurze Hosen. So etwas soll man nicht im iranischen Staatsfernsehen sehen. pic.twitter.com/lGBrN6SpME — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) February 16, 2019

وجاء قرار التلفزيون الإيراني بإلغائها بعدما اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا ستاينهاوس.

والجدير بالذكر أن ستاينهاوس هي أول امرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في ايلول 2017، ومنذ ذلك الحين، حكمت عددا من مباريات البطولة.