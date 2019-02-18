قبلة ورسالة من ياسمين صبري للسعوديين في جلسة خاصة (فيديو)

فاجأت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتدائها للحجاب.

وتظهر ياسمين صبري في الفيديو الذي نشرته عبر موقع "سناب شات"، ولاقى رواجا كبيرا على الإنترنت، مع صديقاتها في جلسة خاصة، وهي تقوم بتجربة ارتداء الحجاب.

وأثناء ارتدائها للحجاب، سألت ياسمين صبري إن كانت تشبه ملامحها المصريات أم لا، إذ شبهت صديقاتها أنها تشبه السوريات أو اللبنانيات.

ولكن أكدت ياسمين صبري أنها ليست شقراء كاللبنانيات والسوريات، بل ترى أن ملامحها تشبه أكثر النساء السعوديات، ووجهت التحية للسعوديين، بإرسال قبلة لهم في نهاية الفيديو.

على الجانب الآخر، تواصل ياسمين صبري تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "حكايتي"، استعدادا لعرضه في شهر رمضان، الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت طلاقها رسميا من زوجها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب وجود مشاكل كثيرة بينهما، حالت دون استمرار الزواج، وفضلا الانفصال.

وكانت ياسمين صبري أعلنت عن زواجها للمرة الأولى في برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت ياسمين للمرة الأولى عن زوجها وبأنه يُدعى "محمد"، لكنها تناديه بـ"دودي"، وأشارت إلى أنه أحيانا يدللها ويقدم لها وجبة الإفطار.