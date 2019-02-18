شيرين عبد الوهاب تتوجه إلى جمهورها بطلب مؤثر بشأن زوجها

توجهت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بطلب مؤثر إلى جمهورها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب أو "الفالنتاين".

وشاركت شيرين عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة لأم وهي تحتضن رضيعها، وعلقت عليها قائلة: "يارب احفظ لي الهدايا التي أعطيتها لي، وهما ابنتي مريم وهنا وزوجي حسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة".

وطلبت من جمهورها أن يدعوا لها أن يرزقها الله بأطفال من زوجها، وأن يحفظهما من كل مكروه".

© Photo / Instagram/ Sherine منشور شيرين عبد الوهاب على "إنستغرام"

ومن جانبهم، تفاعل محبو شيرين عبد الوهاب مع طلبها المؤثر، ودعوا الله أن يحفظ لها عائلتها الصغيرة، وأن ترزق بمولود من زوجها حسام حبيب في وقت قريب كما تتمنى.

وكانت شيرين عبد الوهاب، خرجت في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لتعلق على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بشأن انتظارها هي وزوجها المطرب حسام حبيب لمولودهما الأول.

وردا على حقيقة هذه الأنباء، قالت "ماينفعش كل المطربات يحملوا في نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسي عجرم تقوم بالسلامة… أيوة أنا نيكست"، لتؤكد بذلك الشائعات التي تناولها الجمهور خلال الفترة الأخيرة حول انتظارها أول مولود من حسام حبيب.

واحتفلت شيرين بزفافها من حسام حبيب في شهر نيسان/أبريل في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن حسام حبيب هو الزوج الثالث لشيرين عبد الوهاب.