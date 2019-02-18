رفض التنازل عن حقه... أب أصم يعقد قران ابنته بلغة الإشارة والعروس تترجم (فيديو)

وظهرت العروس في الفيديو وهي تترجم ما يقوله المأذون إلى لغة الإشارة حتى يتمكن الأب من الفهم.

وأصر والد العروس على عدم التنازل عن حقه، وأن يكون وكيلا لها دونا عن غيره.