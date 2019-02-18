متى تحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية

لن تحصل ميغان ماركل، التي ستهدي الأمير هاري الطفل الأول، على الجنسية البريطانية إلا بعد أربع سنوات، حيث لا تزال دوقة ساسكس تحمل الجنسية الأمريكية.

فوفقا لمتطلبات الهجرة، يجب أن تمر خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، بحيث يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini جورج كلوني: ميغان ماركل تتعرض للمضايقات مثل الأميرة ديانا

وبما أن ميغان ماركل ولدت في هوليوود ونشأت بالقرب من لوس انجلس، يجب عليها الانتظار أربع سنوات أخرى قبل أن تستطيع أن تقدم طلبا للحصول على الجنسية البريطانية.

ووفقا لبعض المصادر المطلعة، فإن زوجة الأمير هاري لا تريد الحصول على الجنسية البريطانية. وتضيف المصادر أن ميغان تريد أن ترسل طفلها الأول للدراسة في مدرسة أمريكية، وفق موقع "وان".

ودخلت ميغان الأراضي البريطانية على أساس تأشيرة عائلية، حيث احتاجت إلى تقديم مستندات من بينها حساب بنكي لا يقل عن 16 ألف جنيه استرليني. بالإضافة إلى ذلك يجب على إجمالي دخل أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية أن لا يقل عن 18600 جنيه استرليني.

وتشير القواعد إلى أن الزفاف يجب أن يتم في غضون ستة أشهر في حال أراد البريطاني جلب الشريك الآخر إلى البلاد.