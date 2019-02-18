"نيتفلكس" تلغي اثنين من مسلسلاتها الناجحة

أعلنت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية للبث الرقمي، اليوم الاثنين، عن إلغائها اثنين من مسلسلاتها الناجحة.

وأشارت في بيان لها أنها قررت إلغاء مسلسلي "ذا بانيشر" و"جيسيكا جونز" من منصتها، وكلاهما مستوحيان من قصص "مارفل" الهزلية.

وسبق لـ "نيتفلكس" أن ألغت مواسم 3 مسلسلات تابعة لـ "مارفل" خلال الأشهر الماضية، هي "لوك كيج" و"آيرون فيست" و"ديرديفيل".

وذكرت "نيتفلكس" في البيان الصادر اليوم، أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل "جيسيكا جونز" سيعرض في وقت لاحق من العام الحالي.

Netflix officially cancels ‘The Punisher’ and ‘Jessica Jones.’ Jessica Jones S3 will still air later this year



(via @DEADLINE) pic.twitter.com/zzcyeBVOK5 — Marvel Facts & News (@MarveIFacts) February 18, 2019

وجاء إلغاء "نيتفلكس" لكل مسلسلات "مارفل"، تزامنا مع إطلاق شركة "ديزني" المالكة لها، لخدمة بث خاصة بها، هي "ديزني بلس".

وألمح رئيس "مارفل تي في"، جيف لوب، في رسالة إلى جمهور "مارفل"، بشأن احتمالية عرض المسلسلات الملغية في شبكة بث جديدة بدلا من "نيتفلكس".

A Letter to Marvel Television Fans from Jeph Loeb: https://t.co/ph2jJey2Ah — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2019

وقال لهم: "ربما قررت شريكتنا "نيتفلكس" ألا تستمر في سرد حكايات هذه الشخصيات العظيمة… ولكنكم تعرفون أن "مارفل" أفضل من ذلك".