مظاهرات النساء "البدينات" تجتاح شوارع لندن والسبب

قامت مجموعة من النساء البدينات في لندن بالتظاهر احتجاجا على "أسبوع الموضة" الذي تجاهل شريحة نسائية كبيرة في المجتمع من أزيائه.

وحملت النساء البدينات أصحاب مقاسات الملابس الكبيرة "Plus Size"، لافتات تحمل شعارات "لا يجب أن يخجل منا عالم الموضة" و"جمالنا لا يقاس" و"الموضة يجب أن تلهمنا".

ووفقا لموقع "لينتا.رو"، قالت صحيفة "مترو" الإنجليزية، إن الممثلة الأمريكية، هيلي هاسيلهوف، البالغة من العمر 26 عاما، قادت مظاهرة نسائية وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على أسبوع الموضة الذي استثنى البدينات من أزيائه.

Check out a great #article Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали https://t.co/lov5W4qfrk — 123 (@kindelov) February 18, 2019

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرات الغاضبات كتبوا على ملابسهن أسماء وظائفهن، في محاولة لنقل رسالتهن إلى العالم، بأن الجسد الجميل ليس أهم شيء في المرأة، كـ "سيدة أعمال" و"فنانة" و"مهنسة ديكور".

كما اتهمت النسوة مصممي الأزياء المشاركين بأسبوع الموضة في لندن بتجاهل المتحولين جنسيا أيضا.

يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2018، دخلت النساء البدينات ساحة تايمز في وسط مانهاتن بملابسهن الداخلية فقط، كاشفين عن عيوب أجسادهن، وقاموا بالتظاهر احتجاجا على موديلات فيكتوريا سيكريت، التي تعتبر نموذج يحتذى به في جميع أنحاء العالم كمعيار للجمال.