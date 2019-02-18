مظاهرات النساء "البدينات" تجتاح شوارع لندن والسبب

وحملت النساء البدينات أصحاب مقاسات الملابس الكبيرة "Plus Size"، لافتات تحمل شعارات "لا يجب أن يخجل منا عالم الموضة" و"جمالنا لا يقاس" و"الموضة يجب أن تلهمنا".
ووفقا لموقع "لينتا.رو"، قالت صحيفة "مترو" الإنجليزية، إن الممثلة الأمريكية، هيلي هاسيلهوف، البالغة من العمر 26 عاما، قادت مظاهرة نسائية وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على أسبوع الموضة الذي استثنى البدينات من أزيائه.
Check out a great #article Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали https://t.co/lov5W4qfrk— 123 (@kindelov) February 18, 2019
كما اتهمت النسوة مصممي الأزياء المشاركين بأسبوع الموضة في لندن بتجاهل المتحولين جنسيا أيضا.
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2018، دخلت النساء البدينات ساحة تايمز في وسط مانهاتن بملابسهن الداخلية فقط، كاشفين عن عيوب أجسادهن، وقاموا بالتظاهر احتجاجا على موديلات فيكتوريا سيكريت، التي تعتبر نموذج يحتذى به في جميع أنحاء العالم كمعيار للجمال.
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