تسريب الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الأخير يكشف عن مفاجأة كبرى

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن مفاجآت ستشهدها الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الثامن والأخير، والمقرر عرضه في أبريل/نيسان المقبل.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول التسريبات الأخيرة، المتعلقة بالحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل "لعبة العروش" (Game Of Thrones).

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى التسريب الأخير من قبل شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، أظهر قائمة الممثلين المشاركين في الحلقة الأولى بالملحمة الشهيرة.

وشهدت قائمة الممثلين المشاركة في الحلقة الأولى من سلسلة "لعبة العروش" مشاركة نحو 30 اسما من الشخصيات الرئيسية، التي تتمحور عليها الأجزاء السابقة، مثل بيتر دينكلاغ (تيرون لانستر)، ونوكولاج كوستر (جايمي لانستر)، ولينا هاردي (سيرسي لانستر)، وما إلى ذلك من شخصيات بارزة.

ولكن المفاجأة الأولى التي ستدهش جميع منتظري الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الأخير، هو ظهور شخصيتين كان قد اعتقد الجميع وفاتهم في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع.

وأوضح التسريب أن الشخصيتين الذين سيظهران هما كريستوفر هيفجو (تورموند)، وريتشارد درومر (بريك دونداريون)، الذين اختفيا في نهاية الموسم السابع عقب هجوم "ملك الليل" على "الجدار" بالتنين الذي تحول إلى تابع لملك الليل.

Games of Thrones season 8: HBO cast list leak reveals major character is missing from episode 1https://t.co/sSWa8GSVFI pic.twitter.com/bpMH9bbU9x — Droolin' Dog (@droolindog) February 18, 2019

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أما المفاجأة الثانية في الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الثامن، هو عدم ظهور اسم فلاديمير فورديك، الذي يجسد شخصية "ملك الليل"، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب غياب شخصية رئيسية في الملحمة في تلك الحلقة.

من جانبها، قالت الممثلة لينا هاردي، في تصريحات لموقع "فان سايدد" التي تلعب دور سيرسي لانستر، عن مشاركتها في الموسم الأخير، بقولها "لقد كان أمر رائع، لا أصدق كيف انتهى كل هذا الأمر".

Lena Headey: The final episodes of #GameofThrones are “bigger and better than ever.” She also gives us an end-date for filming on season 8. https://t.co/tM7ZIkoCIr pic.twitter.com/Hi6B25C0S5 — Winter is Coming (@WiCnet) March 8, 2018

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وتابعت: "سأوقع الكثيرين وأطارد الكثيرين خلال الموسم الأخير، وأعتقد أن المفاجآت لن تتوقف في الموسم الثامن من لعبة العروش، سيجد المشاهد مفاجأة في كل منعطف من منعطفات الموسم".