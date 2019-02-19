بالفيديو...حكم يطرد لاعبا مرتين

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من مباراة في الدوري البولندي، حيث أثيرت حادثة قليلا ما تحدث في الملاعب الكروية العالمية.

وأظهرت اللقطة قيام لاعب في فريق ليغيا وارسو البولندي بعرقلة خصمه، ولم يكتف اللاعب بذلك بل واصل خطأه بخطأ أكثر خطورة، حيث كان يقصد بإلحاق الأذى باللاعب الأخر.

Ja pierdole 😂 #LEGCRA

Kiedyś była taka piosenka Liroya:

„Spierdalaj, chodź” pic.twitter.com/KORiYaBmMn — Marcin Lechowski (@MarcinLechowski) February 17, 2019

وفور بعد الخطأ قام الحكم بطرد اللاعب ويليام ريمي لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة 74، ليتوجه اللاعب نحو غرف الملابس، إلا أن الحكم عاد واستعان بتقنية الفيديو، ليطالب اللاعب بالعودة إلى الملعب وألغى البطاقة الصفراء، فاعتبر الأخير أنه سيعود لاستكمال اللقاء، لكنه تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد أن أثبتت الاعادة أنه تعمد إيذاء المنافس.