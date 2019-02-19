القبض على 8 متهمين بقتل الفلسطينية سمر خطيب في يافا

وذكر موقع "عرب 48"، أن رجال الأمن في يافا اعتقلوا المتهمين، صباح اليوم الثلاثاء، بتهمة قتل سمر خطيب، والدة ثلاثة أطفال، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها في مدينة يافا بتاريخ 28 مايو/ أيار 2018.
وكانت المحكمة قد أصدرت أمر حظر نشر في القضية حتى 5 مارس/ آذار 2019، وذلك على أي من تفاصيل التحقيقات والمشتبهين في ملف الجريمة.
ووقعت الجريمة في الوقت الذي تواجدت فيه الضحية داخل سيارة في منطقة قريبة من مفرق عين هكوري في شارع 4313.
وأسفرت الجريمة وقتها عن إصابة شابة 23 عاما، كانت برفقة الفقيدة بجروح وصفت بأنها حرجة.
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