القبض على 8 متهمين بقتل الفلسطينية سمر خطيب في يافا

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على 8 مشتبه بهم، على خلفية قتل سمر الخطيب 33 عاما، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها.

وذكر موقع "عرب 48"، أن رجال الأمن في يافا اعتقلوا المتهمين، صباح اليوم الثلاثاء، بتهمة قتل سمر خطيب، والدة ثلاثة أطفال، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها في مدينة يافا بتاريخ 28 مايو/ أيار 2018.

© AFP 2018 / JUAN MABROMATA دعوة لفتح تحقيق في وفاة اللاعب سالا وتكهنات بوقوع جريمة قتل

وتنظر المحكمة، اليوم في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمر حظر نشر في القضية حتى 5 مارس/ آذار 2019، وذلك على أي من تفاصيل التحقيقات والمشتبهين في ملف الجريمة.

ووقعت الجريمة في الوقت الذي تواجدت فيه الضحية داخل سيارة في منطقة قريبة من مفرق عين هكوري في شارع 4313.

وأسفرت الجريمة وقتها عن إصابة شابة 23 عاما، كانت برفقة الفقيدة بجروح وصفت بأنها حرجة.