وفاة صاحب أشهر قبلة في ميدان التايمز عن 95 عاما

توفي البحار الأمريكي صاحب القبلة الشهيرة التي التقطت له مع إحدى الفتيات في ميدان التايمز بنيويورك، احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وتعد الصورة من أشهر الصور حول العالم، والتي التقطت لجورج مندونسا وهو يعانق جريتا زيمر فريدمان صاحبة الـ21 عاما وقتها، ويقبلها في يوم النصر على اليابان.

ووفقا لما ذكرته "سي إن إن"، كانت هذه واحدة من أربع صور التقطها المصور ألفريد أيزنشتات، وتوفيت فريدمان عام 2016 عن 92 عاما.

The ecstatic sailor shown in an iconic photo kissing a woman in Times Square celebrating the end of World War II has died. George Mendonsa was 95. https://t.co/wzSfgLxW2X pic.twitter.com/skRgcYGp7O — ABC News (@ABC) February 18, 2019

وقالت ابنة مندونسا، إن والدها تعرض لنوبة قلبية وتوفي يوم الأحد في إحدى دور الرعاية بمنطقة ميدلتون في ولاية رود أيلاند الأمريكية.

ووصف أيزنشتات كيف راقب البحار مندونسا وهو يهرول في الشارع يوم 14 أغسطس/ آب 1945، ويعانق أية فتاة يجدها أمامه.