في أول ظهور لها بعد الولادة... نصيحة من نانسي عجرم للأمهات بشأن الرضاعة (صورة)

ويعد هذا الظهور الأول لنانسي وابنتها الرضيعة، وظهرت فيه بملابس النوم وبدون مساحيق تجميل.
وعلقت نانسي على الصورة "الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ليا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام".
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الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به. Breastfeeding has always been one of the most beautiful experiences in my life. For me it's the most powerful way to bond with LYA and make her feel safe, loved and cared for. There is nothing more natural and right than what Mother Nature decided for us to do. #Breastfeeding #unconditional #Love
ونصحت الأمهات "ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".
يذكر أن نانسي عجرم تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار/ مايو 2009، وهي ميلا، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/ أبريل 2011 واسمها إيلا.
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