في أول ظهور لها بعد الولادة... نصيحة من نانسي عجرم للأمهات بشأن الرضاعة (صورة)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها وهي تحمل مولودتها الثالثه "ليا"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ويعد هذا الظهور الأول لنانسي وابنتها الرضيعة، وظهرت فيه بملابس النوم وبدون مساحيق تجميل.

وعلقت نانسي على الصورة "الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ليا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام".

ونصحت الأمهات "ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

يذكر أن نانسي عجرم تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار/ مايو 2009، وهي ميلا، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/ أبريل 2011 واسمها إيلا.