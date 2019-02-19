أنغام تثير ضجة بعد أنباء عن زواجها سرا من فنان متزوج

أصبح اسم المطربة المصرية، أنغام، متداولا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ليس فقط بسبب اقترابها من طرح ألبومها الجديد، ولكن بسبب زواجها السري.

وانتشرت أنباء، اليوم الثلاثاء، حول زواج المطربة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا".

© Photo / Facebook/ AnghamFans أنغام تبكي في أول حفل لها بعد وفاة أختها (فيديو)

وذكرت تقارير محلية ، نقلا عن مصادر مقربة من أنغام، أنها تزوجت بالفعل من أحمد إبراهيم، ولكنها رفضت الإفصاح عن الزيجة لأنها لا تحب كشف تفاصيل حياتها الشخصية على الملأ.

وكشف مصدر مقرب من أنغام، أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أن يسافرا لقضاء شهر العسل في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 19 يناير/ كانون الثاني، تزامنا مع عيد ميلادها.

وبحسب تقارير سعودية، فإن زوجة أحمد إبراهيم، أصيبت بالانهيار الشديد بعد علمها بهذه الزيجة، ودخلت على إثرها المستشفى.

استنوا ألبومي الجديد #حالة_خاصة_جداً.. في الأسواق وعلى قناة يوتيوب الرسمية لروتانا وديزر يوم ٢١ فبراير ❤ pic.twitter.com/iGcBHVqCOw — Angham (@Angham) February 17, 2019

وأغلقت أنغام هاتفها، ورفضت تأكيد أو نفي الخبر، وذلك في الوقت الذي كتب فيه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك": "استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة".

يذكر أن أنغام تستعد لطرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، يوم الخميس 21 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت أنغام متزوجة في السابق من الموزع الموسيقي الكويتي، فهد، وأنجبت منه ولديها عمر وعبد الرحمن، ثم من الفنان المصري أحمد عز.