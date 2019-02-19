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20:51 19 فبراير/ شباط 2019
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    كيم كارداشيان

    الموت يفجع كيم كارداشيان وجيجي حديد وسلمى حايك

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
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    أفجع الموت، اليوم الثلاثاء، العديد من نجمات العالم، من أبرزهن كيم كارداشيان وجيجي حديد وسلمى حايك، بعد تلقيهن خبر وفاة صديق مقرب لهن، ويعد "أيقونة" في عالم الموضة والأزياء.

    وقال مصدر في بيت أزياء "شانيل" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن كارل لاجرفيلد، مصمم الأزياء الألماني الشهير، والمدير الفني لدار "شانيل"، توفي عن عمر 85 عاما.

    وظل لاجرفيلد "أيقونة" في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بارتداء البذلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

    الممثلة المصرية رانيا يوسف
    © REUTERS / STRINGER
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    واشتهر لاجرفيلد بعمله مع "شانيل"، لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء "فندي"، التابع لشركة "لوي فيتون مويت هينيسي"، وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.

    وأكد برنار أرنو، رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاجرفيلد، قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

    وقال أرنو في بيان "برحيل كارل لاجرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا.

    "لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام".

    وفور تأكيد وفاته، سارعت العديد من نجمات هوليوود وعارضات الأزياء العالميات بنعي كارل لاجرفيلد، وشاركن أبرز ذكرياتهن معه.

    كيم كارداشيان

    شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عددا من الصور التي تجمعها مع كارل لاجرفيلد، في مناسبات عديدة، عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت معها: "لقد فقدنا أسطورة حقيقية، لقد كنت مصدر إلهام للعالم، لقد قمت بالتقاط أول صورة لي، وكنت متوترة جدا للعمل مع هذه "الأيقونة" العالم أكثر جمالا لأنك موجود، إنني أتشرف بأنني التقيتك وأن أتيحت لي الفرصة للعمل معك، أنت محبوب جدا وسنفتقدك".

    جيجي حديد

    شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، صورا محتلفة مع الراحل كارل لاجارفيلد، ونعته بهذه الكلمات: "سوف أفقتد يا كارل حضورك الذي لا يوصف، ومشاهدة هدوئك وعقلك العبقري، ونكاتك الصغيرة، وقصصك المذهلة، وتجربة ارتداء تصميماتك ومجموعات الخاصة. أشكرك على الإيمان بي وبالفرص الجميلة والمذهلة التي منحتها إلى مسيرتي، ولكن في الغالب، أشكرك على منحي شرف معرفة السحر وراء الأسطورة.

    وتابعت بحزن: "لن يكون هناك كارل لاجرفيلد آخر، أشعر بالحزن اليوم، ولكن مع الكثير من الحب والإعجاب والامتنان لك. لجميع أصدقائه وزملائه المحبوبين وأقول إلى طفلته المفضلة شوبيت، قلبي معك، فلترقد في سلام أيها الملك كارل، لم أكن أريد أن يأتي يوم رحيلك".

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    Karl, I will miss your indescribable presence, watching your calm, quiet, genius mind working, your little jokes, amazing stories, and experiencing the clothes, sets, and productions only you could dream up. Thank you for believing in me and for the beautiful, incredible opportunities you brought to my career, but mostly, thank you for giving me the honor of knowing the magic behind the myth. There will never be another Karl Lagerfeld. I am overwhelmed with sadness today, but also with so much love, admiration, and gratitude for you. To all his beloved friends and colleagues, and his favorite girl Choupette🐾, my heart is with you. ❤️ Rest In Peace King Karl. I didn’t want this day to come. 💔

    A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Feb 19, 2019 at 8:28am PST

    سلمى حايك

    نعت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، الراحل كارل لاجرفيلد، بمشاركتها صورة لها معه على "إنستغرام"، وكتبت معها: "من المحزن جدا سماعي وفاة صديقي الأسطوري كارل لاجرفيلد، الذي شكل رؤية خلاقة حقيقية لوقتنا، الذي سوف يفتقد كثيرا، فليرقد في سلام قد يستريح في سلام".

    بينيلوبي كروز
    شاركت الممثلة الإسبانية، بينيلوبي كروز، صورة لها مع كارل لاجرفيلد، وكتبت معها ناعية إياه: "سيكون هناك دائما مكان في قلبي لك، يا عزيزي كارل، لن أنسى أبدا لطفك وكرمك وكم ضحكنا سويا.. سأقدر حقا تلك اللحظات إلى الأبد، لقد ألهمتنا بعدة طرق، شكرا لك يا مايسترو. أحبك".
    باميلا أندرسون
    نعت الممثلة الكندية وعارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة، باميلا أندرسون، كارل لاجرفيلد، بنشرها صورا له، وصفته معها بأنه "رجل مهذب" و"فنان ذو رؤية حادة".
    وأشارت مجلة "بيور بيبول" الإلكترونية الفرنسية، المعنية بأخبار المشاهير، إلى أن كارل لاجرفيلد توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي-سور-سين خارج باريس الليلة الماضية.

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