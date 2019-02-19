الموت يفجع كيم كارداشيان وجيجي حديد وسلمى حايك

وقال مصدر في بيت أزياء "شانيل" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن كارل لاجرفيلد، مصمم الأزياء الألماني الشهير، والمدير الفني لدار "شانيل"، توفي عن عمر 85 عاما.
وظل لاجرفيلد "أيقونة" في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بارتداء البذلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.
وأكد برنار أرنو، رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاجرفيلد، قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.
وقال أرنو في بيان "برحيل كارل لاجرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا.
"لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام".
وفور تأكيد وفاته، سارعت العديد من نجمات هوليوود وعارضات الأزياء العالميات بنعي كارل لاجرفيلد، وشاركن أبرز ذكرياتهن معه.
كيم كارداشيان
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عددا من الصور التي تجمعها مع كارل لاجرفيلد، في مناسبات عديدة، عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت معها: "لقد فقدنا أسطورة حقيقية، لقد كنت مصدر إلهام للعالم، لقد قمت بالتقاط أول صورة لي، وكنت متوترة جدا للعمل مع هذه "الأيقونة" العالم أكثر جمالا لأنك موجود، إنني أتشرف بأنني التقيتك وأن أتيحت لي الفرصة للعمل معك، أنت محبوب جدا وسنفتقدك".
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We lost a true legend!!!! You were such an inspiration to the world! You shot my first fashion shoot and I was so nervous to work with such an icon! The world is so much chicer because you existed! I am beyond honored to have met you and had the opportunity to work with you. You are so loved and will be so missed 💔
جيجي حديد
شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، صورا محتلفة مع الراحل كارل لاجارفيلد، ونعته بهذه الكلمات: "سوف أفقتد يا كارل حضورك الذي لا يوصف، ومشاهدة هدوئك وعقلك العبقري، ونكاتك الصغيرة، وقصصك المذهلة، وتجربة ارتداء تصميماتك ومجموعات الخاصة. أشكرك على الإيمان بي وبالفرص الجميلة والمذهلة التي منحتها إلى مسيرتي، ولكن في الغالب، أشكرك على منحي شرف معرفة السحر وراء الأسطورة.
وتابعت بحزن: "لن يكون هناك كارل لاجرفيلد آخر، أشعر بالحزن اليوم، ولكن مع الكثير من الحب والإعجاب والامتنان لك. لجميع أصدقائه وزملائه المحبوبين وأقول إلى طفلته المفضلة شوبيت، قلبي معك، فلترقد في سلام أيها الملك كارل، لم أكن أريد أن يأتي يوم رحيلك".
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Karl, I will miss your indescribable presence, watching your calm, quiet, genius mind working, your little jokes, amazing stories, and experiencing the clothes, sets, and productions only you could dream up. Thank you for believing in me and for the beautiful, incredible opportunities you brought to my career, but mostly, thank you for giving me the honor of knowing the magic behind the myth. There will never be another Karl Lagerfeld. I am overwhelmed with sadness today, but also with so much love, admiration, and gratitude for you. To all his beloved friends and colleagues, and his favorite girl Choupette🐾, my heart is with you. ❤️ Rest In Peace King Karl. I didn’t want this day to come. 💔
سلمى حايك
نعت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، الراحل كارل لاجرفيلد، بمشاركتها صورة لها معه على "إنستغرام"، وكتبت معها: "من المحزن جدا سماعي وفاة صديقي الأسطوري كارل لاجرفيلد، الذي شكل رؤية خلاقة حقيقية لوقتنا، الذي سوف يفتقد كثيرا، فليرقد في سلام قد يستريح في سلام".
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There will always be a place in my heart for you, my dear Karl. I will never forget your kindness, your generosity and how much we have laughed together..I will truly treasure those moments forever. You have inspired us in so many ways! Thank you, maestro. I love you. ❤️ Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho.
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