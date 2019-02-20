تمثال "ترامب المحارب" يجوب الشوارع الإيطالية (فيديو+صور)

تحدث مبتكر التثمال الإيطالي فابريزيو غالي، انه استوحى الفكرة من لعبة "Warhammer 40,000" الخيالية.
ووصف الفكرة بأنها تتطابق مع مبدأ بأن فترة النقاش الفكري قد ولت وبأن العالم دخل عصر الحياة الافتراضية، بحسب ما نقلت صحيفة "The Independent"البريطانية.
ويظهر التمثال الرئيس الأمريكي حاملا سيفا عليه عبارة باللغة الإيطالية "dazi vostri" والتي تعني "واجباتك" والمقصود بها "ادفعوا الرسوم الجمركية".
في الوقت الذي علق مستخدمو مواقع التواصل على العبارة قائلين "cazzi vostri" أي "ليس من شأنك".
#ITALY Creates GIANT God Emperor Trump for 147th Viareggio Carnival Parade complete with Giant Twitter Sword. The parade is one of the best known events in Italy and a long-established European tradition of Carnival festivals that attracts more than 600.000 spectators. #Viareggio pic.twitter.com/AsQOaPNfyY— Contemporary Artisan 💎 (@i_RohitKumar) ١٠ فبراير ٢٠١٩
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