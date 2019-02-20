تمثال "ترامب المحارب" يجوب الشوارع الإيطالية (فيديو+صور)

أسدل الستار في إيطاليا عن تمثال عملاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو في هيئة محارب من لعبة "Warhammer" الخيالية.

تحدث مبتكر التثمال الإيطالي فابريزيو غالي، انه استوحى الفكرة من لعبة "Warhammer 40,000" الخيالية.

ووصف الفكرة بأنها تتطابق مع مبدأ بأن فترة النقاش الفكري قد ولت وبأن العالم دخل عصر الحياة الافتراضية، بحسب ما نقلت صحيفة "The Independent"البريطانية.

ويظهر التمثال الرئيس الأمريكي حاملا سيفا عليه عبارة باللغة الإيطالية "dazi vostri" والتي تعني "واجباتك" والمقصود بها "ادفعوا الرسوم الجمركية".

في الوقت الذي علق مستخدمو مواقع التواصل على العبارة قائلين "cazzi vostri" أي "ليس من شأنك".