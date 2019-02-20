أضرار خطيرة يسببها تدخين 20 سيجارة يوميا

حذرت دراسة حديثة من أن تدخين 20 سيجارة أو أكثر يوميا، يسبب أضرارا خطيرة بالعين.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة روتجرز في ولاية نيوجرسي الأمريكية، التدخين يؤثر على قدرة العين في تمييز الألوان.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "إيكومنكس تايمز" إلى أن المدمنين على التدخين لا يميزون بين الألوان، مقارنة بغير المدخنين.

وأجرت الجامعة تجربة شملت أشخاصا مدخنين وآخرين ليسوا كذلك، اختبر علماء قدرة هؤلاء على تمييز مستويات الألوان أثناء نظرهم لشاشة.

واكتشف الباحثون أن هناك تغييرات في إدراك المدخنين لألوان مثل الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تربط التدخين بصعوبة إبصار الألوان.

وكانت أبحاث اعتبرت أن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر مثل كبريتيد الكربون والستايرين، يمكن أن تضر الرؤية.

ويتلف التدخين الأوعية الدموية في العين، الأمر الذي يسبب في عدم رؤية الألوان، كما أنه يتسبب في الضمور البقعي الذي قد يقود في النهاية لفقدان البصر.

وتسبب التدخين في تقليص ثخانة طبقات الدماغ وإصابته بآفات تطال الفص الجبهي الذي يلعب دورا رئيسيا في التفكير والحركة، كما أنه يؤثر على المنطقة التي تعالج الرؤية.