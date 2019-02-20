بالفيديو... أمير سعودي يشارك في إطلاق قذيفة مدفع

تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو يظهر نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، لحظة إطلاقه قذيفة مدفع، صباح أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الأمير تركي بن هذلول شارك الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي في ضرب الأهداف العسكرية المشروعة.

وِأضاف أنه زار أمس الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، "وأكد فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية.

ونوه بن هذلول بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

وخلال الجولة استمع الأمير تركي بن هذلول، لشرح مفصل قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى الإمكانات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة.