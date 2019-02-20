تسجيل
17:16 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء

    4 خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء

    CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20

    هناك الكثير من المواقف التي يمكن أن تدخل المياه إلى الهاتف المحمول، منها الوقوع تحت المطر الغزير، أو سكب السوائل على الهاتف أو سقوطه في الماء.

    في الآونة الأخيرة، تحاول العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية أن تجعل من هواتفها مضادة للمياه، ومع ذلك لا تزال نسبة كبيرة من الهواتف الذكية لا تتمتع بهذه الميزة، ولذلك سوف نعرض عبر هذه المقالة الطريقة الصحيحة لإنقاذ الهاتف في حال تعرضه للمياه.

    الخطوة الأولى: إخراج الهاتف من المياه وإطفائه وفكه

    الخطوة الأولى التي يجب عليك فعلها هي إخراج الهاتف من الماء وإطفائه، حيث يحوي الهاتف على فتحات تمكن المياه من الوصول إلى داخله بشكل مباشر مما يسبب في ماس كهربائي.

    خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء
    CC0 / pixabay
    خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء

    وبعد ذلك، يجب عليك مسحه من الخارج بمنشفة جافة وكذلك إخراج البطارية، حيث يؤدي ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة عن الهاتف وتقليل احتمالية حدوث ماس كهربائي. كما ينصح العديد من الخبراء أيضا بإزالة البطاقة وكرت الذاكرة.

    الخطوة الثانية: مسح جميع أجزاء الجهاز بشكل جيد

    الخطوة الثانية، هي مسحه بشكل جيد بمنشفة جافة للتخلص من الرطوبة. لا تستخدم المناديل العادية أو المناشف الورقية، حيث أنها لا تمتص الرطوبة بشكل جيد فحسب، بل تقوم بنشرها في جميع أنحاء الهاتف وتزيد من مخاطر إتلاف الهاتف بشكل كلي.

    خذ قطعة قماش أو منشفة من القماش وامسح الجهاز إلى أن ينشف تماما من الداخل والخارج، ولا تترك على السطح أي قطرة من الماء.

    الخطوة الثالثة: مجفف شعر أو مكنسة كهربائية؟

    معظم الأشخاص، أوقعوا هواتفهم في الماء، ينفذون بنجاح الخطوتين الأوليتين، ولكن بعد ذلك يبدأون البحث عن حلول إضافية، حيث يقعون أمام خيارين، إما استخدام مجفف الشعر أو المكنسة الكهربائية لإزالة المياه من داخل الهاتف.

    تذكر! لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الهاتف في أي حال من الأحوال. فعلى عكس الاعتقاد بأن الهواء الساخن سوف يجفف بسرعة أكبر، عليك أن تعلم أن تدفق الهواء لا يؤدي فقط إلى دفع المياه أكثر عمقاً، بل يمكنه أيضاً أن يذيب بعض القطع الصغيرة في الهاتف وبالتالي إعطاب الهاتف كليا.

    ولتسريع عملية التجفيف، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية. لا تقم بتقريب خرطوم المكنسة من الهاتف إلى حد اللمس، وقم بتنفيذ العملية لمدة 7 — 10 دقائق.

    الخطوة الرابعة: وضع الهاتف داخل صندوق يحتوي على أرز أو أي مادة ماصة للرطوبة وتعريضه للشمس

    عند اكتمال جميع الخطوات السابقة، يأتي دورة المرحلة الأخيرة وهي الأطول من حيث الوقت. هنا يجب عليك وضع الهاتف (الذي أخرجنا منه البطاقة والبطارية وكرت الذاكرة) داخل صندوق يحتوي على أرز أو أي مادة ماصة للرطوبة وتعريضه للشمس.

    احتفظ بالهاتف على هذا الشكل لمدة يوم أو يومين وقم بتقليبه من الحين لآخر لخروج المياه من جميع الفتحات، وبعد التأكد من خروج المياه بشكل كامل، حاول تشغيله مرة أخرى.

    وفي حال لم تنفع الخطوات السابقة، ننصحك بالذهاب إلى مركز صيانة معتمد لإصلاح الهاتف.

    ما لا يجب عليك فعله في حال وقوع هاتفك في الماء

    • يمنع منعا باتا تشغيل الهاتف فورا أو توصيل الجهاز بمصدر طاقة (شحن أو توصيله بالكمبيوتر). يمكنك تشغيل الهاتف فقط بعد تجفيفه بشكل كامل، حيث سيؤدي تشغيله إلى ماس كهربائي وتعطيل جميع قطعه.
    • لا تقم بفك جميع أجزاء الهاتف. على الأرجح أنك لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة لتفكيك الهاتف الذكي إلى أجزاء، فيمكنك بهذه الفعلة أن تزيد الأمر سوءا.
    الكلمات الدلالية:
    وقوع الهاتف في الماء, هاتف ذكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
    صنع في روسيا: الليموزين الفاخر "أوروس" يدهش الجميع في أبوظبي
    روسيا قدمت أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لـمعاهدة الصواريخ
    أمريكا انتهكت المعاهدة وتحاول تغيير الموازين
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك