قطة مصمم الأزياء لاغرفيلد قد ترث أكثر من 195 مليون دولار

تقترب قطة مصمم الأزياء الراحل، كارل لاغرفيلد، من الحصول على أكثر من 195 مليون دولار، ميراثها من ثروة المصمم الشهير.

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، قد يحق للقطة تشوبيت الحصول على ثروة لاغرفيلد بموجب القانون الألماني، إذا كان قد رشحها كوريث".

وسبق للاغرفيلد، وأن أكد بشكل مباشر أن قطته المفضلة "لديها ثروة خاصة بها، هي وريثة"، كما سبق له أن عبر عن حبه الشديد لها مصرحا أنه لو كان الأمر قانونيا لتزوجها.

وتوفي مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد، عن 85 عاما، وفقا لما أعلنته دار "شانيل" التي تولى إدارتها لمدة 36 عاما.

يذكر أنه إلى الآن لم يتضح من الذي سيهتم بتشوبيت بعد رحيل لاغرفيلد، إلا أن تقارير تزعم أن عارض الأزياء براد كرونيغ ونجله هودسون كرونيغ، سيتوليان المهمة.