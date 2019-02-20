سامسونغ تعلن عن هاتف غالاكسي فولد القابل للطي الأول من نوعه (صور-فيديو)

أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" اليوم الأربعاء أنها ستطلق في أبريل/ نيسان المقبل هاتفا ذكيا قابلا للطي مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت مصممة خصيصا للهاتف الجديد.

قال مسؤولون في سامسونغ إن هاتف (غالاكسي فولد) سيبلغ سعره 1980 دولارا أمريكيا عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل/ نيسان، وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة، وفقا لوكالة "رويترز".

Ten years after the first Galaxy, we didn’t just change the shape of the phone, we changed the shape of tomorrow. #GalaxyFold

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/C8s0Jxdhkz — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 20, 2019

وقالت سامسونغ إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونغ، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي الصينية.

The @SamsungMobileUS #GalaxyFold



6.4" to 7.9" Screen

Green, black, blue

Customize hinge color

App Continuity

512GB SSD

7nm processor

12GBs of RAM

2 batteries

3 cameras on back, 2 inside, 1 on front

Side fingerprint scanner

3 app multitasking

5G or LTE

$1980

April 26th pic.twitter.com/MMsJ6Z8hfR — David Cogen (@theunlockr) February 20, 2019

وقالت سامسونغ إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.