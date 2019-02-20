سامسونغ تعلن عن هاتف غالاكسي فولد القابل للطي الأول من نوعه (صور-فيديو)

قال مسؤولون في سامسونغ إن هاتف (غالاكسي فولد) سيبلغ سعره 1980 دولارا أمريكيا عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل/ نيسان، وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة، وفقا لوكالة "رويترز".
Ten years after the first Galaxy, we didn’t just change the shape of the phone, we changed the shape of tomorrow. #GalaxyFold— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 20, 2019
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وقالت سامسونغ إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.
وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونغ، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي الصينية.
The @SamsungMobileUS #GalaxyFold— David Cogen (@theunlockr) February 20, 2019
6.4" to 7.9" Screen
Green, black, blue
Customize hinge color
App Continuity
512GB SSD
7nm processor
12GBs of RAM
2 batteries
3 cameras on back, 2 inside, 1 on front
Side fingerprint scanner
3 app multitasking
5G or LTE
$1980
April 26th pic.twitter.com/MMsJ6Z8hfR
وقالت سامسونغ إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.
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