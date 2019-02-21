كيف يتم ضبط مهربي الكوكايين في عرض البحر (فيديو)

تستخدم عصابات تهريب المخدرات وسائل عدة لنقل شحنات الكوكايين بين الدول، وتعد القوارب السريعة إحدى أبرز وسائلها.

نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس 21 فبراير / شباط، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات ضبط شحنة كوكايين وزنها 630 كغم، بالقرب من سواحل المكسيك.

Mexico's navy says it has seized more than 1,300 pounds of cocaine from a speedboat off the country's Pacific coast. https://t.co/67vp385nss pic.twitter.com/JNJcsymn3s — ABC News Politics (@ABCPolitics) February 21, 2019

وقالت البحرية المكسيكية في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن إحدى المروحيات العسكرية التابعة تمكنت من السيطرة على قارب سريع يحمل كمية من الكوكايين.

وأشار البيان إلى أن جنود البحرية استطاعوا الهبوط بالحبال على متن القارب وضبط الموجودين على متنه واقتيادهم إلى الشاطئ على متن القارب، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات 3 دول هي الإكوادور وكولومبيا والمكسيك.