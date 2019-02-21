شاهد... أكبر ثمرة "جريب فروت" في العالم تدخل موسوعة "غينيس" مرتين

وذكر موقع "فايف نيوز أون لاين" أن ثنائيا أمريكيا دخل موسوعة "غينيس" بفضل الثمرة التي حطمت رقمين قياسيين، الأول يتعلق بالوزن والآخر بالحجم.

وقال دوغ وماري بيث ماير إن حفيدهما كان أول من لاحظ حجم ثمرة الجريب فروت، التي نمت على شجرة قاما بشرائها منذ عدة سنوات وزرعاها في منزلهما في مدينة سليدل بولاية لويزيانا الأمريكية.

وأضاف دوغ أن الصدفة لعبت دورا كبيرا، بعدما قال له حفيده: "جدي، هذه ثمرة جريب فروت كبيرة للغاية".

وأشار إلى أن ذلك كان سبب تفكيره في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وبلغ وزن الثمرة 3 كغم، بينما بلغ قطرها 73 سم، لتتغلب بذلك على الرقم القياسي السابق لثمرة جريب فروت في البرازيل عام 2006.

Giant grapefruit breaks two world records https://t.co/7lCGCvNLAv pic.twitter.com/pnxgk5pAvd — The CW South Florida (@SFLCW) February 20, 2019

​وأوضح أنه تواصل مع الموسوعة ووزارة الزراعة في ولاية لويزيانا، وتم إرسال خبيرين يمثلان المؤسسة والوزارة لفحص الثمرة.

واعترف المسؤولان بأن ثمرة الجريب الفروت مميزة وأعلنا أنها حطمت الرقم القياسي، ليس لوزنها فقط، بل لحجمها أيضا.