رجل يقتل زوجته لرفضها تكبير ثدييها

أقدم أحد سكان تايوان على قتل زوجته وطفليه ثم انتحر، بعد رفض زوجته تكبير حجم ثدييها للمرة الثانية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية خضعت بينغ هوي إي، لأول مرة لعملية تكبير الثديين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وذلك بناء على طلب زوجها وو مينغ يو، البالغ من العمر 32 عاما، إلا أن علاقتهما أصبحت معقدة، وقرر الزوجان أن يعيشا بعض الوقت بشكل منفصل.

ووفقاً للابن الأكبر، طالب الرجل زوجته أن تجري عملية ثانية فرفضت هوي البالغة من العمر 34 عاما وطلبت الطلاق.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها المرأة والأطفال أحياء عندما كانوا يتجهون على متن دراجة نارية إلى الزوج، لمناقشة تفاصيل الطلاق.

واكتشفت الشرطة جثث أربعة أشخاص في سيارة أجرة صفراء استعارها وو مينغ يو من والده. فقد كانت المرأة في المقعد الأمامي مقيدة اليدين ، وكان ابنها البالغ من العمر تسع سنوات وابنتها البالغة من العمر ست سنوات ملقيين في الجزء الخلفي من السيارة.

ووفقا للتحقيقات الأولية قد يكون سبب الوفاة قيام الرجل بخنق العائلة بأكملها بغاز أول أكسيد الكربون داخل السيارة أو قد يكون الرجل قام بتسميم عائلته من خلال رمي مادة سامة في الطعام بعدما وجدت الشرطة شيك "ماكدونالدز".

ومن المقرر إجراء تشريح للجثث يوم الخميس 21 شباط / فبراير.

وفي كانون الثاني / يناير الماضي، أحرقت امرأة إندونيسية زوجها لرفضه تزويدها بكلمة مرور لهاتفه المحمول.