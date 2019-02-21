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13:11 21 فبراير/ شباط 2019
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    مدينة الكويت، الكويت

    خبير يحذر الكويت: كارثة مناخية في طريقها لضرب البلاد

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    حذر عضو الفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي جيريمي بال، الكويت من ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

    وأشار بال في تصريحات صحفية، على هامش محاضرة له حول ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على المناطق الجافة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى أضرار على الصحة وخسائر بشرية ووفيات، بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.

    الكويت
    © AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT
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    وأضاف جيريمي بال — الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2007 — أن "الكويت ستتأثر بشدة بتغير المناخ وتراجع هطول الأمطار في المناطق الساحلية، بينما ستزداد في مناطق أخرى بفعل مناخ متطرف، بعد توقعه بأن تتخطى درجات الحرارة في الكويت الستين درجة مئوية خلال الفترة بين 2071 إلى 2100".

    وقال: "منطقة الخليج من أكثر المناطق تأثرا بارتفاع درجة الحرارة وأن التغير المناخي في العالم العربي سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي ويسبب ندرة المياه".

    وتابع بال: "ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم على مدى الخمس سنوات الماضية أدى إلى رتفاع درجة حرارة المحيطات، والعشرون سنة الماضية كانت الأعلى في ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في انصهار الرقعة الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر".

    وأوضح: "إذا استمررنا في هذا المعدل من ارتفاع درجة الحرارة ووصول هذا الارتفاع إلى 5 درجات مئوية سيكون للأمر آثار كارثية على الصحة العامة والأمن الغذائي".

    وأشار إلى أن "جسم الإنسان لديه 4 آليات لخفض درجة الحرارة من بينها التعرق، لكن ارتفاع درجات الحرارة الخارجية قد يؤدي إلى تعطل آلية التعرق".

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    الكلمات الدلالية:
    مناخ, أخبار, درجات الحرارة, الطقس, الكويت
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