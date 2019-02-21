خبير يحذر الكويت: كارثة مناخية في طريقها لضرب البلاد

وأشار بال في تصريحات صحفية، على هامش محاضرة له حول ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على المناطق الجافة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى أضرار على الصحة وخسائر بشرية ووفيات، بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.
وقال: "منطقة الخليج من أكثر المناطق تأثرا بارتفاع درجة الحرارة وأن التغير المناخي في العالم العربي سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي ويسبب ندرة المياه".
وتابع بال: "ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم على مدى الخمس سنوات الماضية أدى إلى رتفاع درجة حرارة المحيطات، والعشرون سنة الماضية كانت الأعلى في ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في انصهار الرقعة الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر".
وأوضح: "إذا استمررنا في هذا المعدل من ارتفاع درجة الحرارة ووصول هذا الارتفاع إلى 5 درجات مئوية سيكون للأمر آثار كارثية على الصحة العامة والأمن الغذائي".
وأشار إلى أن "جسم الإنسان لديه 4 آليات لخفض درجة الحرارة من بينها التعرق، لكن ارتفاع درجات الحرارة الخارجية قد يؤدي إلى تعطل آلية التعرق".
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