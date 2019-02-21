بالفيديو... تعرف على القائمة الموسيقى التي سمعها محمد بن سلمان في الهند

وصلت طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أول أمس الثلاثاء، وبجانب الاسقبال التقليدي من الدولة، كان في انتظاره ترحيب موسيقي، حيث عزف له فنانون مشهورون مثل ديبانيان بهاتاشارجي ونيسانت سينغ وروهين بوس.

وذكر موقع "نيوز 18" أنه تم تنظيم هذا الحدث الموسيقي في نيودلهي في حيدر أباد هاوس، يوم أمس الأربعاء.

ونشر الموقع قائمة الموسيقى التي عزفت لولي العهد السعودي، والتي سملت 12 معزوفة.

Here's the list of songs that will be played for the Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman at Hyderabad House today. pic.twitter.com/7JD0eiqCHx — News18 Movies (@News18Movies) February 20, 2019

​وأضاف أن معظم الأغاني مدتها حوالي 5 دقائق فقط، مشيرا إلى أن الاحتفال الموسيقي استمر لمدة ساعة واحدة.

وضمت القائمة الموسيقية مجموعة من الأغاني الهندية الشهيرة ومنها:

1- "Vaishnav Jan To"

2- "kesariya balam padharo mhare desh"

3- "Chupke Chupke Raat Din"

4- "aaj rang haire ma"

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان قد بدأ جولته الآسيوية من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مساء أول أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.

وجاءت الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين، واستمرت الزيارة إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة — بحسب موقع "بيزنس توداي" الهندي.