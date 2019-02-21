حفل زفاف يتحول إلى مأساة

ووفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، قال شيام سينغ راجبوروهي، حاكم المقاطعة براتابغراه: "شاحنة مسرعة دهست موكب زفاف، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الفور، فيما توفي 4 آخرون بعد نقلهم للمستشفى".
"Delhi accident: A family’s worry – who will raise the child?— The Indian Express" https://t.co/FAav8QOGaQ #Delhi— #NewDelhi (@hashNewDelhi) February 21, 2019
وأضاف راجبوروهي أن 19 شخصا أصيبوا إثر الحادث، ويتلقون العلاج اللازم.
وتبحث الشرطة الهندية عن الجاني، الذي لاذ بالفرار.
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