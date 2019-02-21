حفل زفاف يتحول إلى مأساة

أعلن مسؤول هندي مصرع 13 شخصا، وإصابة نحو 19، إثر دهس شاحنة مسرعة موكب زفاف، بولاية راجاستان في الهند.

ووفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، قال شيام سينغ راجبوروهي، حاكم المقاطعة براتابغراه: "شاحنة مسرعة دهست موكب زفاف، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الفور، فيما توفي 4 آخرون بعد نقلهم للمستشفى".

"Delhi accident: A family’s worry – who will raise the child?— The Indian Express" https://t.co/FAav8QOGaQ #Delhi — #NewDelhi (@hashNewDelhi) February 21, 2019

وأضاف راجبوروهي أن 19 شخصا أصيبوا إثر الحادث، ويتلقون العلاج اللازم.

وتبحث الشرطة الهندية عن الجاني، الذي لاذ بالفرار.