"أودي" تبتكر نظاما جديدا يساعد السائقين في عدم التوقف عند إشارات المرور

ويسمح النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم "GLOSA" للسائقين تقليل وقت التنقل بين الإشارات، بحسب ما نشره موقع "سمارت هايوايز".

© AP Photo / Michel Euler صحيفة: أودي تتلقى أمرا باستدعاء 127 ألف سيارة بسبب الانبعاثات

ويستخدم النظام الموقع الحالي للسيارة والاتصال بإشارات المرور القريبة، لحساب السرعة الدقيقة المطلوبة لتجاوز إشارات المرور دون توقف، ويعطي هذا النظام، لسائقي السيارات توصية بسرعة محددة تعتمد على موعد اقتراب تغير إشارات المرور.

كما يساعد النظام قائد السيارة في التعرف على حدود السرعة وتوقيت تغير الإشارة والمسافة المطلوبة للتوقف، ويجري استخدامه على مراحل في الولايات المتحدة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيقه في أوروبا.

يذكر أن شركة صناعة السيارات "أودي" من بين أول من أدخل تقنية قادرة على تقديم المشورة للسائقين، حول أفضل طريقة للتنقل عبر إشارات المرور.

وأطلقت "أودي" في عام 2016 نظاما مشابها يعطي السائقين العد التنازلي لوقت تغير إشارة المرور إلى اللون الأخضر.