بالفيديو... روبوتات رومانسية تساعد في التواصل مع الجنس الآخر

ظهرت في اليابان روبوتات رومانسية تساعد الأشخاص الذي يواجهون مشكلة في العثور على الشريك المناسب، ويفتقرون للثقة والخبرة عند التواصل مع الجنس الآخر.

وقامت إحدى الشركات في طوكيو بصنع تلك الروبوتات الصغيرة، التي تتحدث نيابة عن هؤلاء الأشخاص.

وقامت الشركة بتنظيم حدث للمواعدة من قبل جمعية متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من التقنيات.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" أشخاص يجلسون على الطاولة في صمت، بينما الروبوتات تتحدث نيابة عنهم، وظهرت الروبوتات تطرح الأسئلة على بعضهم البعض، ويقدمون إجابات بناء على المعلومات التي تم تحميلها مسبقا في نظامهم من المشاركين من خلال استطلاع رأى مكون من 45 سؤالا.

واستمرت المحادثة 3 دقائق، وفي النهاية كان لدى المشاركين خيار بالدخول في محادثة مباشرة مع الأشخاص الذين يجلسون معهم أم لا.