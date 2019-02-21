بالفيديو... نمر يثير الرعب باقتحام موقف للسيارات

وأظهر الفيديو النمر الذي تمكن من دخول موقف للسيارات، وسرعان ما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدته كاميرات المراقبة.
وكان النمر يتحرك باتجاه بوابة الخروج من منطقة موقف السيارات، فيما أعلن مسؤولو إدارة الغابات أنه غادر موقف سيارات لمركز تجاري وعمل الفريق على تحديد موقعه.
Maharashtra: A leopard has been spotted at the basement of a hotel in Thane. Pradeep Giridhar, Sr Police Inspector says, "A leopard has been located at the basement of Hotel Satkar Residency, attempts to capture it are underway. Forest rescue team has arrived on the spot." pic.twitter.com/pVT5C1Eo6x— ANI (@ANI) February 20, 2019
وصرح كبير مفتشي الشرطة أن النمر حوصر في الطابق السفلي لأحد الفنادق، ووصل فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث.
وتمكن فريق الإنقاذ من تهدئة النمر واصطحابه إلى حديقة سانجاي غاندي الوطنية.
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