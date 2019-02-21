بالصور... عمرو دياب يفي بوعده لاثنين من معجبيه

أوفى المطرب المصري، عمرو دياب، بوعده لاثنين من معجبيه، أمس الأربعاء.

أحيا دياب حفل زفاف اثنين من معجبيه، بعد أن تم اختيارهما في مسابقة ترعاها شبكة "فودافون مصر"، والتي تحمل اسم "فرحنا بالهضبة"، وانطلقت بالتوامن مع طرح أحدث ألبوماته الغنائية "كل حياتي" في شهر سبتمبر/ أيلول.

وطلبت المسابقة من كل اثنين مخطوبين في مصر، أن ينفذوا ڤيديو لأغنية "يتعلموا" على هاشتاغ "فرحنا بالهضبة"، على أن من سيفوز بالمسابقة سيحيي عمرو دياب حفل زفافه.

وشارك عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صوره مع العروسين، وكتب معها: "كانت ليلة رائعة أفضل تمنياتي لاسماعيل وهدير".