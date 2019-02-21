فيديو رانيا يوسف وحليمة بولند مع مرتضى منصور... ماذا يحدث

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حديث يجمع بين الممثلة المصرية رانيا يوسف، والإعلامية الكويتية، حليمة بولند، وذلك للتعليق عما بدر من رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور.

وشاركت حليمة بولند الفيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، والذي تظهر فيه مع رانيا يوسف، التي تجمعها بها صداقة وطيدة.

وقالت حليمة بولند لرانيا يوسف، ممازحة إياها، بأنها دافعت عنها، أمام رئيس نادي الزمالك، الذي التقت به في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، وشن هجوما عنيفا، على الممثلة المصرية، بسبب الفستان الجريء، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وسألت الإعلامية الكويتية رانيا يوسف "هل تعلمين ماذا قال عنك وأنا حذفته بالمونتاج"، فردت رانيا يوسف: "لا يهمني أن أعرف… برافو عليكي".

وسألت حليمة بولند رانيا يوسف، عن انتمائها الكروي، فأجابت أنها من مشجعي النادي الأهلي المصري، على عكس الإعلامية الكويتية، التي تشجع الزمالك، ولكن حليمة أكدت أنها تعشقها، رغم اختلاف انتماءاتهما الكروية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.