بالفيديو... أنغام تفاجئ الجميع في ظهورها الأول منذ أنباء زواجها السري

شهد حفل المطربة المصرية، أنغام، مساء اليوم الخميس في الكويت، أول ظهور لها، منذ انتشار أنباء عن زواجها السري.

وفاجأت أنغام جمهورها في الكويت، ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، بتصريحات أثارت ردود فعل إيجابية كبيرة.

© Photo / Facebook/ AnghamFans أنغام تثير ضجة بعد أنباء عن زواجها سرا من فنان متزوج

وأكدت أنغام للجمهور الكويتي، في بداية حفلها الغنائي، أن المستمع الكويتي يختلف عن أي مستمع آخر بالنسبة لها، وأنها أدركت هذا منذ أن كانت تغني في الدولة الخليجية منذ الصغر.

وقالت: "أشعر أنني كلما أحضر إلى الكويت أنني أمام مستمع مختلف، وقد تربيت على يديكم، وغنيت في بلدكم منذ أن كنت صغيرة، وهذا ما جعلني أدرك أن هناك فارقا بين المستمع الكويتي وأي مستمع آخر"، وهو ما قوبل بتصفيق حار.

وعبرت أنغام للجمهور الكويتي عن سعادتها الغامرة، بكونها تغني معهم، بعد ساعات من طرح ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، من إنتاج شركة "روتانا" السعودية.

وأشارت إلى أنها ستغني لهم أغاني جديدة للمرة الأولى.

انا مش حبیبتك احساسي أكبر.. الحب حاجة واللي حساه حاجة تانیة

انا حتة منك تتعب بتتعب… تفرح بتفرح یا حبیبي قوام في ثانیة



المطربة #أنغام #فبراير_الكويت2019

الآن على #روتانا_موسيقى pic.twitter.com/nhGZzvB2GN — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2019

وكانت أنغام أثارت جدلا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء زواجها السري من الموزع الموسيقى، أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في الألبوم.

وذكرت تقارير محلية، نقلا عن مصادر مقربة من أنغام، أنها تزوجت بالفعل من أحمد إبراهيم، ولكنها رفضت الإفصاح عن الزيجة لأنها لا تحب كشف تفاصيل حياتها الشخصية على الملأ.

وكشف مصدر مقرب من أنغام، أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أن يسافرا لقضاء شهر العسل في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 19 يناير/ كانون الثاني، تزامنا مع عيد ميلادها.

وبحسب تقارير سعودية، فإن زوجة أحمد إبراهيم، أصيبت بالانهيار الشديد بعد علمها بهذه الزيجة، ودخلت على إثرها المستشفى.

وحرص زوج أنغام الموزع أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة لها بمناسبة طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لغلاف الألبوم وكتب تعقيبا عليها: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك".

ومن جانبها، ردت أنغام قائلة: "مبروك علينا يا حبيبي".