تسجيل
22:21 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    المطربة المصرية أنغام

    بالفيديو... أنغام تفاجئ الجميع في ظهورها الأول منذ أنباء زواجها السري

    © Photo / Facebook/ AnghamFans
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهد حفل المطربة المصرية، أنغام، مساء اليوم الخميس في الكويت، أول ظهور لها، منذ انتشار أنباء عن زواجها السري.

    وفاجأت أنغام جمهورها في الكويت، ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، بتصريحات أثارت ردود فعل إيجابية كبيرة.

    المطربة المصرية أنغام
    © Photo / Facebook/ AnghamFans
    أنغام تثير ضجة بعد أنباء عن زواجها سرا من فنان متزوج
    وأكدت أنغام للجمهور الكويتي، في بداية حفلها الغنائي، أن المستمع الكويتي يختلف عن أي مستمع آخر بالنسبة لها، وأنها أدركت هذا منذ أن كانت تغني في الدولة الخليجية منذ الصغر.

    وقالت: "أشعر أنني كلما أحضر إلى الكويت أنني أمام مستمع مختلف، وقد تربيت على يديكم، وغنيت في بلدكم منذ أن كنت صغيرة، وهذا ما جعلني أدرك أن هناك فارقا بين المستمع الكويتي وأي مستمع آخر"، وهو ما قوبل بتصفيق حار.

    وعبرت أنغام للجمهور الكويتي عن سعادتها الغامرة، بكونها تغني معهم، بعد ساعات من طرح ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، من إنتاج شركة "روتانا" السعودية.

    وأشارت إلى أنها ستغني لهم أغاني جديدة للمرة الأولى.

    وكانت أنغام أثارت جدلا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء زواجها السري من الموزع الموسيقى، أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في الألبوم.

    وذكرت تقارير محلية، نقلا عن مصادر مقربة من أنغام، أنها تزوجت بالفعل من أحمد إبراهيم، ولكنها رفضت الإفصاح عن الزيجة لأنها لا تحب كشف تفاصيل حياتها الشخصية على الملأ.

    وكشف مصدر مقرب من أنغام، أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أن يسافرا لقضاء شهر العسل في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 19 يناير/ كانون الثاني، تزامنا مع عيد ميلادها.

    وبحسب تقارير سعودية، فإن زوجة أحمد إبراهيم، أصيبت بالانهيار الشديد بعد علمها بهذه الزيجة، ودخلت على إثرها المستشفى.

    وحرص زوج أنغام الموزع أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة لها بمناسبة طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لغلاف الألبوم وكتب تعقيبا عليها: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك".

    ومن جانبها، ردت أنغام قائلة: "مبروك علينا يا حبيبي".

    انظر أيضا:

    أنغام تثير ضجة بعد أنباء عن زواجها سرا من فنان متزوج
    بالفيديو... رونالدو يستمتع بالأجواء في دبي على أنغام الطرب الأصيل
    أنغام تبكي في أول حفل لها بعد وفاة أختها (فيديو)
    على أنغام الموسيقى... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس
    فيديو لا يصدق لطفل يرقص على أنغام الموسيقى وهو في بطن أمه
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفن العربي, أخبار مشاهير, أخبار فنية, مشاهير, زواج, حفل, أنغام, الكويت, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك