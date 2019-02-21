الكشف عن "وحش" يمتلكه أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في أبو ظبي (فيديو وصور)

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا لسيارة الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة لإمارة أبوظبي الإماراتية، والتي وصفوها بـ "الوحش".

ويمتلك آل نهيان مجموعة من السيارات وصفت بأنها الأغرب بدون منازع، حيث تعتبر بالغة الضخامة إلى جانب كونها كلاسيكية.

سيارة ظبيان أكبر SUV في العالم يمتلكها الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان🇦🇪 pic.twitter.com/XAs8TX4TQw — المربع نت (@almurabanet) ٢٩ يناير ٢٠١٩

وتمتاز سيارات الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، بأنها محض تصميمات جذابة من دون محركات أو أجزاء ميكانيكية لإمكانية قيادتها، إلا أن بعضها الآخر يمتلك محرك وعجلة قيادة حقيقية تحولها إلى وحوش على الطريق بمعنى الكلمة.



#اول_سياره_سقتها

هذا السياره اسمها ظبيان للشيخ/

حمد بن حمدان ال نهيان pic.twitter.com/pn22LsOmfB — جنكر (@janker55) ٣١ يناير ٢٠١٩